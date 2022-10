La crisis que ocasionó la pandemia del Covid-19 y todas sus secuelas, provocó que la creciente industria de los casinos en Latinoamérica sufriera un bajón en su facturación que alcanzo más del 50%. Esto, debido a que el contagio se potencia con lo social y los casinos se caracterizan por su carácter e intercambio social.

Los operadores y programadores se ingeniaron una estrategia para contrarrestar esta situación y surgió la alternativa del casino online en la que los usuarios consiguen un paliativo, porque adicionalmente ofrecen la comodidad de jugar a cualquier hora del día o de la noche y en el sitio que te apetezca jugar juegos de azar en línea.





¿Cómo ha sido el crecimiento de los casinos en Latinoamérica?

Según sondeos y estadísticas hacia finales del año 20121 la región sudamericana obtenía una recaudación de unos 5 mil millones de dólares. Los analistas calculan que para finales del año 2022 esta cifra crezca de una forma desmesurada que llegue a un 72%, según estimaciones que asevera la Guía del Ocio del año 2021.

Los juegos son parte de la cultura y de la tradición de todos los países latinoamericanos. Juegos de azar como la lotería y el bingo son muy populares en la zona desde la época prehispánica y esto se acrecentó con la llegada de los españoles y el ingreso de juegos como las cartas y los dados.





El casino en línea parece imponerse sobre el casino físico

En los casinos físicos o tradicionales, los cuales se complementan con las plataformas de juegos de azar online, siguen siendo los juegos más populares la ruleta, el póker, blackjack y el novedoso casino en vivo en el que la experiencia es más interactiva, acercándose mucho más a la experiencia real de jugar en un casino en vivo.

Es obvio que el juego de casino en línea no es la misma experiencia que jugar en un casino físico, pero es evidente que la comodidad y todo el valor agregado que ofrecen los casinos en línea han atrapado a los usuarios que prefieren jugar desde la comodidad que ofrece un confortable sillón de la sala de tu casa, sin tener que vestirte de una forma determinada (en algunos casos con códigos de vestuario que suelen ser exigentes).



Experiencia lúdica actualizada

La experiencia lúdica del casino online se ha actualizado y mejorado de una manera sorprendente al incluir mayor variedad de juegos que no existían en los casinos físicos, métodos de pago que son accesibles a cualquier usuario, la libertad de horario disponible que incluye cualquier día de la semana y a la hora que a cualquier usuario le plazca.

Si a esto le añadimos que las plataformas de juegos de azar deben cumplir con estrictos mecanismos de control, monitoreo y seguridad por parte de los operadores encargados de los casinos que operan en todo el planeta; se han convertido en poco tiempo la opción preferida. Por otra parte, las entidades gubernamentales de los distintos países han tenido que legislar y actualizar con un nuevo marco legal que se adapte a esta nueva realidad.

A pesar de que algunos países no han terminado de su proceso de legislación y actualización, existen operadores calificados que están autorizados para otorgar licencias operativas de casino online y se encargan de vigilar y monitorear su funcionamiento a nivel internacional con protocolos de seguridad y privacidad que reúnen todas las condiciones para ofrecer al usuario un juego de calidad completamente seguro y confiable.



Diferencias entre la regulación europea y sudamericana

A diferencia de lo que sucede en la comunidad europea, el nuevo y actualizado marco legal que protege a los casinos online es diferente en cada país de Latinoamérica, aunque existen ciertas similitudes que los agrupan por su idiosincrasia y estilo de vida.

Por solo nombrar algunos ejemplos: en Chile y Perú, los casinos online están regulados por entidades autorizadas de países como Malta, España, Reino Unido o Curazao. En Brasil el juego está legalizado desde el año 2018 y el casino online ha generado grandes ingresos por su gran desarrollo.

Por otra parte, Argentina ha implementado su propia legislación en las diferentes provincias, por lo que no existe (como tal) una ley nacional que se encargue de la regulación de todos los casinos que operan en el país austral. Colombia fue el primer país en legalizar el juego de azar online en 2026, del cual están encargados dos organismos gubernamentales.