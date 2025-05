Colón: Se desarrolló la primera jornada del juicio por la muerte de Fabiana Alejandra Luque

La causa fue generada a partir de la trágica muerte de Fabiana Alejandra Luque (51), ocurrida 11 el de abril del 2022, tras tres días de intensa agonía a raíz de severas quemaduras en su cuerpo.

El debate será presidido por el juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, Nicolás Gazali, en tanto que el Ministerio Público Fiscal está representado por los fiscales Juan Sebastián Blanc y Micaela Di Pretoro.

Por su parte, el acusado Alberto Galeano de 42 años, es representado por el defensor oficial, doctor Sebastián Arrrechea, destacándose que el imputado cumple prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Durante este martes, se realizaron los alegatos de apertura y pasaron varios testigos a declarar, entre estos, dos enfermeras que asistieron a la mujer el 8 de abril en su ingreso al hospital San Benjamín, a quienes la víctima les dijo que se había prendido fuego de manera accidental al estar fumando junto a un bidón con combustible, lo que no fue creíble por la quemaduras en la parte superior del cuerpo.

También declararon médicos que la asistieron antes del traslado al hospital Urquiza donde falleció. A estas declaraciones se sumaron las de los funcionarios policiales que intervinieron.

Respecto a las posturas de las partes, la Fiscalía va por el “Homicidio triplemente calificado por la relación de pareja, el ensañamiento y la violencia de género”.

Por su parte, la Defensa sostiene que se está ante un caso de suicidio, como lo sostuviera en su segunda declaración indagatoria el acusado Galeano, que en primer momento había declarado que fue un accidente.

El debate seguirá este miércoles con otros testigos ofrecidos por las partes, teniéndose previsto que pudiera concluir el jueves con los alegatos de cierre y el veredicto del Jurado Popular.





El caso que sacudió a Colón

El trágico suceso ocurrió en la madrugada del viernes 8 de abril del 2022, cuando aproximadamente las 2:30 horas, Galeano mantuvo una discusión con su pareja Fabiana, en el interior de la vivienda que ambos compartían ubicada en calle Vergniaud N° 379 de Colón.

La víctima, ingresó al hospital San Benjamín y dijo que ella misma se había prendido fuego de manera accidental, ya que estaba sentada fumando y habría tomado contacto con combustible que se le derramó de una botella, estando en ese momento sola, siendo auxiliada luego por su pareja. La mujer fue trasladada luego al hospital Urquiza donde falleció el lunes 11 de ese mes a raíz de “Shock refractario y fallo orgánico múltiple, a punto de partida de lesión térmica extensa».

Más allá de su declaración y las de su pareja, el doctor Blanc (por protocolo) no descartó la hipótesis del femicidio y continuó la investigación.

Con este resultado de lo actuado, se puedo observar que, en un primer momento, la víctima trató de no inculpar al victimario, algo que lamentablemente, muchas veces sucede en este contexto de violencia y que sin dudas deja a la luz que es muy importante no dejar cabos sueltos y continuar investigando a fondo como sucedió en esta causa, permitiendo que la Justicia llegue a fondo y el caso se esclarezca.

Para la Fiscalía, estuvo suficientemente probado a esa altura que el hecho sucedió en un grave contexto de violencia de género de tipo física, económica, psicológica y simbólica; y con la finalidad de hacerla padecer y sufrir.



Fuente: 03442