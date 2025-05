Intensa búsqueda de la docente y ex concejal que está desaparecida

Según informaron fuentes policiales, la mujer se ausentó de su domicilio ubicado en calle Cabildo 2086 alrededor de las 8:50 de la mañana de este miércoles y desde entonces no se ha tenido más información sobre su ubicación.



Desde la fuerza detallaron que Lorena Lovera es de tez trigueña, tiene contextura delgada y cabello corto de color negro. Al momento de ausentarse, vestía ropa oscura (vestía pantalón azul o negro y campera también azul o negra).



Ante esta situación, la Policía solicita la colaboración de la comunidad para obtener cualquier dato que permita ubicar a la mujer y así facilitar su pronta restitución al entorno familiar.



Lovera, es profesora de Matemáticas, madre de tres hijos y fue concejal durante el período 2015 - 2019.



El subjefe de la Departamental Colón, comisario Héctor Martínez, indicó que -según información aportada por la familia-, Lovera “estaría medicada por un tratamiento por depresión y ya habría tenido actitudes similares de ausentarse de su domicilio”.



Martínez detalló que a las 18 horas del miércoles se formalizó el pedido de localización, que fue difundido tanto a nivel local como nacional. “Hasta el momento se sigue trabajando”, remarcó.



Para la jornada de este jueves, el operativo de búsqueda de la docente se reforzará con recursos técnicos y humanos. “Hoy ya tenemos diagramado un rastrillaje con la intervención de perros y de un drone brindado por Bomberos Voluntarios de San José”, señaló el funcionario. También se incorporaron a la búsqueda personal de Tránsito Urbano, el municipio y familiares de la mujer.



“Vamos a ampliar el radio y ver qué nos marcan los canes para orientarnos”, dijo Martínez, quien destacó la coordinación interinstitucional.





Hipótesis y datos relevantes

Respecto a posibles pistas, el comisario informó que se están revisando cámaras de seguridad públicas y privadas, así como información proveniente de remiserías y la terminal de ómnibus, sin resultados concretos hasta el momento.



“Se están chequeando todas las informaciones que surgen como posibles pistas, donde supuestamente la han visualizado, pero no tenemos datos certeros o concretos de por dónde pudo haber ido”, señaló.



También se confirmó que Lovera salió a pie de su domicilio, sin llevar pertenencias personales salvo su celular, pero no respondió a los llamados de sus familiares. “Solo habría salido con su celular y no portaba elementos consigo”, explicó.



Martínez precisó que la mujer vestía ropa oscura al momento de ausentarse, aunque no se cuentan con mayores detalles. Se ruega a quienes puedan aportar datos sobre su ubicación que se comuniquen de inmediato con la Policía.



“Estamos chequeando todos los sectores que ella solía frecuentar, incluso se esperó hasta las 17:30, horario en que debía ingresar a la escuela, antes de formalizar la denuncia”, concluyó el comisario.



Por cualquier información o dato de importancia sobre el paradero de la misma, dirigirse a la dependencia policial más cercana o comunicarse a los teléfonos: 3447 497693 / 3447 460603 / 3447 405110