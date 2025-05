Triste desenlace: hallaron sin vida a Lorena Lovera

Lorena Lovera, la docente de 39 años, de San José y madre de tres hijos menores de edad, que estaba desaparecida desde el pasado miércoles, fue hallada sin vida en horas de la tarde de este viernes, según confirmaron desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de San José.

El hallazgo tuvo lugar en inmediaciones de la Metalúrgica Albace, en la zona del Parque Industrial ubicado cerca de la Autovía Artigas, donde esta mañana se había desplegado un amplio rastrillaje con personal de la Policía y de Bomberos, además de una gran cantidad de vecinos que se sumaron a la búsqueda de la profesora de matemáticas y ex concejal de nuestra ciudad.

En principio, se trataría de un hecho de autodeterminación. No obstante, el Ministerio Público Fiscal ordenó una serie de medidas con el fin de establecer fehacientemente las causas del deceso. En el lugar se hizo presente el fiscal Alejandro Perroud, quien dirige la investigación.

Cabe recordar que la mujer se ausentó de su domicilio ubicado en calle Cabildo 2086 alrededor de las 8:50 de la mañana del miércoles y desde entonces no se había tenido más información sobre su ubicación. (Ampliaremos)

