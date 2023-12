Fue inaugurado el primer busto de Raúl Alfonsín en Colón

En un emotivo acto en el marco del Programa Municipal de los 40 años de la Democracia, quedó inaugurado en Colón el primer busto que rinde homenaje a Raúl Alfonsín, figura clave de la historia de Argentina que asumió la presidencia de la nación en 1983.



El acto estuvo encabezado por el Presidente Municipal José Luis Walser, acompañado por el Vicepresidente Municipal Ramiro Favre, presidente además del Comité Departamental de la UCR (Unión Cívica Radical), partido político emblema de Alfonsín.



Estuvieron presentes además vecinos de la Ciudad y del Departamento Colón, concejales que acompañaron el descubrimiento del busto, placa y entrega de ofrendas, funcionarios, dirigentes, fuerzas de seguridad y autoridades.



Hubo una bendición a cargo del padre Rubén Dalzotto y el pastor Tito Kuliat hizo una oración en la ceremonia.

Luego, dirigieron unas palabras el Intendente José Luis Walser y el viceintendente Ramiro Favre.



"Esta iniciativa busca celebrar y fortalecer los valores democráticos que, en ocasiones, damos por sentados en nuestra vida diaria. La democracia, con todo lo que implica, es motivo de alegría y de reflexión" enfatizó el Intendente de Colón al abrir su discurso.







"En este momento, reflexionemos sobre el legado de Alfonsín y pidamos a Dios sabiduría para continuar trabajando juntos por el bien de nuestra ciudad. Convoco a todos los que comparten el objetivo de priorizar el bien común sobre los intereses personales a unirnos para fortalecer y celebrar nuestra querida democracia" afirmó.



"Hoy, inauguramos este busto de Raúl Alfonsín, un hombre que desempeñó un papel trascendental en la recuperación y fortalecimiento de nuestra democracia. Su figura no solo representa la política, sino también valores fundamentales" sostuvo José Luis Walser.



Dijo, además: "Alfonsín no abandonó principios ni valores, incluso en momentos turbulentos. Su legado va más allá de la política, destacando la importancia de trasladar los valores de la vida privada a la pública".





Unidad y Paz

En la misma línea, Walser afirmó: "Estos valores, que Alfonsín defendía, son los mismos que abrazamos en nuestra gestión. Trabajamos por la paz, un valor central para construir una comunidad fuerte".



"Hemos buscado la unidad y la paz, respondiendo con gestos constructivos y evitando las confrontaciones. En este primer periodo de nuestra gestión, hemos trabajado arduamente en aspectos que Alfonsín consideraba esenciales" indicó.





Por su parte, Ramiro Favre señaló: "Su legado fue trabajar para el futuro, su presidencia marcó un antes y un después para la historia política argentina"



"Ese día debe ser marcado y reconocido como el día de todos los argentinos, su lema, las elecciones no derrotan a nadie porque con el voto democrático se recuperan derechos, derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la igualdad, equidad, identidad, seguridad, justicia y tantas cosas más que hacen a un bienestar general" expresó el viceintendente de Colón.



"40 años de democracia que debemos seguir conservando para construir nuestro futuro, hoy seguimos de pie, conservando la libertad que la democracia nos brinda" subrayó.