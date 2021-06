Vuelven los Juegos Culturales Evita

Se alienta a jóvenes sub 15 y sub 18 y a Adultos Mayores a producir obra artística bajo el lema «territorio del agua» en las siguientes disciplinas:

SUB 15 (12, 13, 14 Y 15 años) Y SUB 18 (16, 17 Y 18 años)

Pintura y dibujo

Fotografía digital

Cuento

Videominuto

Canto Solista

Freestyle

Danza individual

Teatro unipersonal

Adultas y adultos mayores (a partir de los 60 años)

Pintura y dibujo

Fotografía digital

Cuento

«Después de la gran experiencia del año pasado volvemos a participar de estos Juegos Culturales como ciudad; en este 2021 renovamos el compromiso de alentar a nuestros y nuestras jóvenes y personas mayores en el proceso de crear obra a partir de la temática elegida que es el territorio del agua”, remarcó Eliana Zanini, referente de la cartera y agregó: “el agua como entrerrianos y entrerrianas nos une, nos atraviesa y nos identifica y nos entusiasma poder acompañar el proceso creativo que surja de las y los participantes que reflexiona acerca de nuestro propio territorio y nuestras propias identidades».

Link de inscripción https://forms.gle/koY2kK2ztSyo2kBP8

Por consultas 03447 15642238