Vialidad Nacional informó las primeras acciones que tomó en la Ruta Nacional 14

El organismo señaló que, mediante la Resolución 565/2025, tomó posesión de los tramos que hasta el 9 de abril operaba la empresa Caminos del Río Uruguay S.A., cuyo contrato de concesión llegó a su fin.

“Este fue un paso más que permitió al organismo nacional avanzar con la implementación de la Red Federal de Concesiones – Etapa I, mediante la licitación de los Tramos Oriental y Conexión, actualmente Corredor Vial 18”, indicaron.

Destacaron que el contrato celebrado con la empresa concesionaria, “quien conocía desde el 2014 la fecha de finalización del contrato, fue prorrogado desde el año 2023, cuando debía finalizar en primera instancia”.

En 2023, mediante un amparo judicial, se dictaminó la continuidad del contrato por 6 meses, plazo que fue extendido por otros 6 meses. Luego, considerando la situación financiera de la empresa y los tiempos que demandaba iniciar una nueva concesión, Vialidad optó por otorgar una prórroga de 12 meses durante el 2024, a fin de que la empresa pudiera sanear sus cuentas y elaborar los planes necesarios para cerrar sus actividades sin perjuicio para sus empleados. Sin embargo, según explicaron, la empresa no cumplió con estas acciones, a pesar de haber recibido una adecuación tarifaria del 200% entre 2024 y 2025.

Paralelamente, Vialidad Nacional labró actas de incumplimiento de contrato que, hasta el momento, suman $60 mil millones entre las resueltas y las que se encuentran en proceso. Durante la actual gestión, el organismo se abocó a regularizar la situación y realizar controles exhaustivos sobre la concesión, que presentaba un estado de deterioro ampliamente conocido. Esta cifra aún no está cerrada, ya que tras la toma de posesión se inició una evaluación final que podría derivar en nuevas sanciones.

Respecto a los vínculos contractuales con los empleados de Caminos del Río Uruguay S.A., se recordó que son de exclusiva responsabilidad de la empresa. Vialidad Nacional no mantiene relaciones laborales con el personal contratado por las concesionarias, ya que la explotación es por cuenta y riesgo exclusivo de dichas empresas.

Toma de posesión

Desde el 10 de abril, Vialidad Nacional tomó posesión de los caminos y de todos los bienes que formaban parte de la concesión. En consecuencia, se levantaron las barreras de peaje en las estaciones de Zárate (Km 85.4 RN 12), Colonia Elía (Km 100.74 RN 14), Yeruá (Km 240.21 RN 14), Piedritas (Km 362.6 RN 14) e Isla Deseada (Km 5.2 RN 174).

Al mismo tiempo, el organismo implementó un plan de acción para garantizar la libre circulación de todos los usuarios en las rutas nacionales 12, 14 y 174, que integran el Corredor Vial 18, una conexión estratégica para el comercio internacional. Las acciones se enfocaron en las zonas con mayor deterioro, producto de la falta de inversión de la empresa saliente.

Trabajos realizados

En relación al corte de pastos y desmalezado de banquinas, se concretó el corte de pastizales sobre más de 3000 hectáreas correspondientes a los tramos de la concesión.

También se ejecutó la provisión y colocación de 4624 toneladas de mezcla asfáltica en caliente para trabajos de bacheo.

En cuanto a la señalización, se incorporaron elementos como balizas, vallas, canalizadores de tránsito y tambores con material refractario, con el objetivo de optimizar las condiciones de seguridad vial para los usuarios.

Servicios a los usuarios

Vialidad Nacional puso a disposición sus líneas gratuitas 0800-222-6272 y 0800-333-0073 (Opción 1), desde donde se brindan servicios de despeje de calzada con grúas y atención a emergencias. Estos servicios son articulados desde el Centro de Atención al Usuario de Vialidad, que ahora funciona con cobertura 24/7.

Asimismo, hasta que las nuevas concesionarias adjudicatarias de la Red Federal de Concesiones asuman la operación, se habilitó un botón de emergencia en el sitio web del organismo, que permite a los usuarios informar situaciones de emergencia ocurridas en las rutas.

Para finalizar, desde Vialidad Nacional recordaron la importancia de consultar el estado de las rutas antes de iniciar un viaje en el sitio oficial argentina.gob.ar/rutasnacionales o comunicarse con el Centro de Atención al Usuario de lunes a viernes de 9 a 17, llamando a los teléfonos ya mencionados o escribiendo a [email protected].