San José conmemoró el 8M en un acto encabezado por el Intendente Gustavo Bastian

La cita tuvo lugar en el sindicato de la carne, un espacio que, en su contexto histórico y social, dio cabida a una reflexión profunda sobre el rol de la mujer en la sociedad contemporánea y su lucha constante por la igualdad.

La jornada, que reunió a autoridades locales, sindicalistas, y una gran cantidad de mujeres de diferentes sectores, se centró en visibilizar los avances y desafíos que aún enfrentan las mujeres en diversos ámbitos, como el trabajo, la política y la cultura. Durante su discurso, Bastian resaltó el valor inestimable de las mujeres en todos los aspectos de la vida cotidiana, recordando que, si bien se han logrado importantes avances en cuanto a derechos y visibilidad, aún queda mucho por hacer.

“El Día Internacional de la Mujer no es solo una fecha de celebración, sino también de reflexión”, afirmó el intendente. “Hoy, las mujeres están presentes en todos los rincones de la sociedad, desde el hogar hasta la política, desde el trabajo hasta el deporte, pero debemos seguir luchando por una igualdad real, por un entorno libre de violencia, y por el respeto que todas y todos nos merecemos.”

El evento, que se desarrolló en un ambiente de respeto y camaradería, se destacó por ser un espacio inclusivo que dio voz a las mujeres de la comunidad, quienes compartieron sus historias y experiencias sobre los desafíos que enfrentan en su día a día. Se destacó la importancia de seguir impulsando políticas públicas que garanticen igualdad de oportunidades, respeto y seguridad para las mujeres.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la entrega de distinciones a las mujeres que colaboraron en las entrevistas del video documental presentado en ocasión de la fecha. En su discurso, Bastian destacó la relevancia de estos reconocimientos como una manera de “dar visibilidad a aquellas que, con su esfuerzo, nos inspiran todos los días a seguir trabajando por una sociedad más justa y equitativa”.

Carla Canali que fue quien pintó el mural conmemorativo a las mujeres trabajadores del Frigorífico Vizental en cual se presentara en el salón.

El acto también fue una oportunidad para seguir concientizando sobre la importancia de erradicar la violencia de género, promover la igualdad salarial, y apoyar el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos. En este sentido, se recordó la necesidad de seguir promoviendo la educación como herramienta fundamental para transformar mentalidades y construir una sociedad más igualitaria.

Este acto en San José no solo celebró los logros alcanzados, sino que también renovó el compromiso de seguir luchando por los derechos de las mujeres. Bajo la conducción de Gustavo Bastian, la jornada dejó claro que la igualdad de género no es un objetivo lejano, sino una causa en la que todos debemos participar activamente para construir un futuro donde el valor de la mujer sea plenamente reconocido y respetado.

Desde el Municipio se manifiesta su profundo agradecimiento al sindicato de la Carne por la colaboración para la organización del acto.