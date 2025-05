Grupo San José: Con la mira en octubre

En la tarde de este sábado 03/05 el Grupo San José se reunió en Nogoyá he hizo entrega de fichas a distintos departamentos para proseguir con el armado jurídico partidario del espacio que en nuestra provincia representa al Partido Principios y Valores que a nivel nacional conduce el ex Secretario de Comercio Guillermo Moreno. En el marco del encuentro el anfitrión Dr. Daniel Casas Gerber dio las gracias a los participantes y se trataron temas relativos al armado partidario. El Dr. Fabio D'Angelo (Concordia), explicó la propuesta de Guillermo Moreno de como pagar la deuda externa con el "aporte patriótico" de las 1000 familias terratenientes de la zona núcleo de la Pampa Húmeda Argentina, para que no sea el pueblo trabajador quien soporte dicha carga. Asimismo se avanzó en algunas líneas de trabajo sobre un plan de gobierno para Entre Ríos que siga la línea del Plan de Gobierno Nacional de Principios y Valores." Finalmente se acordó que la próxima reunión se hará en la ciudad de Gualeguay en fecha próxima a determinar. Fueron parte del encuentro Carlos Lazbal, Claudio Acosta, Toto Krenz entre otros referentes.



Fdo. Mesa de Conducción GSJPyV.