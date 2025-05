Bastián afirmó que para muchos intendentes del PJ “el candidato a legislador nacional es Damián Arévalo”

En declaraciones remitidas a Diario Río Uruguay, el jefe comunal de San José, se refirió al escenario económico que atraviesa la República Argentina, admitiendo que la gestión de Javier Milei está llevando adelante “lo que dijeron abiertamente que iban a hacer”, incluyendo “el recorte que venimos sufriendo en los fondos coparticipables es algo nunca visto antes”. Estimando que “tal vez creen que así castigan a los municipios, pero en realidad lo que hacen es lastimar a la gente”.



Ante ese panorama, Gustavo Bastián dijo que “los municipios venimos trabajando por encima de nuestras posibilidades para sostener la presencia estatal en el territorio, pero la realidad que las comunas, los intendentes, no podemos ocuparnos de todo”.



Fue allí donde apuntó que “necesitamos más voces que nos representen ante Nación y las elecciones legislativas son una buena oportunidad para hacer que nuestras demandas se oigan en el Congreso y ese sentido muchos creemos que quien mejor puede representarnos es el compañero Damián Arévalo”, el actual intendente de Feliciano.



Consultado sobre los porqués de la postulación de Arévalo, Bastián dijo que era “por varios motivos. Primero y el más importante, la impecable gestión que viene llevando adelante Damián en San José de Feliciano, que en poco tiempo se convirtió en la localidad que más ha mejorado en el norte de la provincia”.



Pero también “hay otras cuestiones importantes. Estamos convencidos que una voz con trayectoria en la administración municipal, capaz de traducir en proyectos de ley las necesidades concretas de las comunas entrerrianas, puede enriquecer ampliamente el debate legislativo”.



Como cierre, el jefe comunal de San José aseguró que “los peronistas escuchamos el mensaje que las urnas nos dieron en 2023 y Damián encarna el recambio generacional que la ciudadanía entrerriana le viene demandando al peronismo en particular y a la política en general. Por eso muchos creemos que él es quien mejor nos puede representar en el Congreso Nacional”, concluyó.



Gustavo Bastián es uno de los intendentes justicialistas, que, por sus edades, son denominados los Sub 40. Allí comulgan también Mauro Díaz Chávez (Aldea San Antonio) Damián Arévalo (Feliciano), Daniel Benítez (Puerto Yeruá); y Ricardo Bravo, de Federación.



Fuente: APF Digital