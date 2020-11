Radio Nuevo Mundo cumple hoy 50 años

En 1920 se produjo en Buenos Aires la primera transmisión de radio, el famoso acontecimiento de “Los Locos de la Azotea” y desde allí, de a poco esta nueva forma de comunicación empezó a expandirse por toda la Argentina, como así también en países limítrofes.



En Colón se escuchaba durante las décadas del 30, 40 y 50, la Radio CW 35 de Paysandú, inclusive por la influencia de ese medio de comunicación, un joven Edwin Benítez solía decir: “¡Cómo puede ser que sepamos más el Himno del Uruguay o todo lo que ocurre en el país vecino, que en el nuestro!’”. Entonces decidió apostar a su nueva pasión, la de comunicar. Adquirió una máquina de escribir y dejó su antiguo trabajo en la policía para dedicarse a lo que anhelaba, comunicar e informar. Compró espacios en la emisora uruguaya para que la sociedad pueda escuchar las noticias de Colón y comenzó a darle forma a “La Voz Informativa de Colón” que se emitía dos veces diarias. Todo, noticias, música, sociales y deportes se daban no solamente por la radio, sino también por parlantes que se colocaron sobre la calle 12 de Abril.



En 1970 había solamente tres emisoras de radio en la provincia, instaladas en las décadas de 1940- 1950. En ese año un grupo de pioneros montó una emisora de amplitud modulada en Colón y en poco tiempo se convirtió en un canal de comunicación de gran penetración en su zona de influencia a través de 1470 KHz.

Fue inaugurada el 28 de noviembre de 1970 por Edwin Benítez, que en esa fecha terminó con la tarea final de la inspección previa del COMFER (Comité Federal de Radiodifusión). “Y mientras se preparaba el día, un gran maestro como Bernardo Grinberg, llegado desde Concordia, enseñó principalmente a locutores, informativistas y operadores, nada menos a “cómo se trabaja en una radio", recuerdan.



Así de esta manera fue gestándose el sueño de Benítez de contar con su propia frecuencia, sueño que se concretó hace hoy 50 años, un 28 de noviembre de 1970. Funcionó primero en una vivienda alquilada en 12 de Abril Nº 207. Vale destacar que la instalación de la radio se debió a que Benítez ganó una licitación para instalar una AM en la ciudad, en la que se había presentado por ejemplo Radio Rivadavia. Presentó una carpeta con antecedentes que resultó ser la más completa por su vasta experiencia en brindar información de la región.

Desde la conformación de “La Voz Informativa de Colón” hubo alguien lo acompañó y continuaría de la misma manera en los años siguientes, Eduardo Pedro “La Mona” González.



En la historia de la radio también habría altibajos, como lo que ocurrió en 1974, cuando se produjo un incendio intencional, que destruyó la totalidad de los equipos y los diversos elementos que contaba la emisora. Esto los obligó a transmitir precariamente por un tiempo al pie de la antena, desde la planta transmisora ubicada en Ruta 26 o incluso desde la propia casa de Benítez.

Con mucho esfuerzo y el apoyo de la comunidad, se logró levantar el edificio propio que actualmente funciona en Avenida Perón Nº 117, diseñado especialmente para Multimedios "Nuevo Mundo" y que luego cobijó a FM Palmares 93.7 y al cable local.



Varios programas de la radio se constituyeron en populares medios de interacción con los oyentes de la zona de influencia, como “Discoyentes en el aire”, el Panorama “El diario oral”, “La Calesita, “La Mañana” y las transmisiones automovilísticas encabezadas por el relator Eduardo Pedro González.

Carlos Micheloud que estuvo en los inicios de la radio, recuerda “la nómina de quienes –al menos hasta 1979/80- fueron sus colegas y compañeros de trabajo en Radio Nuevo Mundo, sumando a los locutores, a operadores y técnicos que –a riesgo de olvidar a alguno en la mención- siguen en su aprecio y mejor recuerdo.”



Locutores e informativistas: Jorge Blanc, Rita Alvarez, Carlos Godein, Roberto Lencina, Olga Evequoz, Eduardo González, Beto Tuyaré, Juan Massera; Chalo Iszekzon, Jorge Enrique Peralta, Luis Alberto Wesz, Carlos Guariglia, Alfredo Lorenzo Vauthay, Roberto Mattiauda, Jorge Borrajo, Leda Andreoli, Cristina Cláa, Raquel Álvarez, Jorge Álvarez, Jorge Kleiman, Pablo Ogara y David Cot.



Colaboradores o responsables de programas: Roberto Simón (discotecario); Ramón Martínez, Eduardo Camargo (Basavilbaso) , Jorge Cornejo, (Rosario del Tala), Roberto Román, Alcides Bruchez, Irides Pedro Aramburu, Jorge Enrique Martí, Armando Cergneux, Ivonne “Kelo” Espinoza; Omar Fontana, Carlos González Cardozo, Alcibíades Larroza, Rafael Pirolla, (Villa Elisa) Carlos Dantas, Carlos Kozakow Acosta, (Villa Elisa) , Mario Jourdan , (San Salvador) Miguel Ángel Rodríguez, (San Salvador), Zacarías Piloni (Concepción del Uruguay) y Miguel Rodríguez (Concepción del Uruguay).



Operadores y técnicos: Ineldo Cot, Oscar Ferrazzi, Omar Larrachao, Sergio García, Jorge García, Carlos González, Elvio Kennedy, Armando Pietroboni, entre otros.



Más acá en el tiempo, podemos mencionar a Lucía Brossard, Verónica Lima, Gustavo Saldaña, Marcelo "Pato" Benítez, Daniel "Beto" Fernández, Adriana Sauthier, Gabriel Iszekzon, Gustavo López, Adrian Guidotti, Laura Benítez, Daniel Bouvet, Abel Dutruel, entre otros.



Miles son las anécdotas que hoy están a flor de piel, como aquella vez que en 1982 llamó una persona desde Mar del Plata, comunicándose con la radio felicitando por el tema musical que se estaba emitiendo (‘Zamba de Amor y Mar’ de los Tucu Tucu) para tener una idea de la potencia de los equipos. Otra vez también llegó a comunicarse un radioaficionado de los Países Bajos (mal llamado Holanda). De la misma manera muchas personas que se desempeñaron en la actividad marítima han indicado que en el mar han llegado a sintonizar la emisora.



"Cientos son los programas junto a locutores y locutoras que se nos vienen a la mente, pero no queremos nombrarlos para no caer en esa trampa que crea la memoria como es el olvido para homenajear a todas aquellas personas que pasaron por nuestros estudios durante estos 50 años de vida", dicen quienes hoy comandan la emisora.

“Hoy queremos agradecer profundamente a nuestra audiencia y a nuestros auspiciantes que creen y confían todos los días en nosotros. A esas familias que transmitieron la costumbre de escucharnos de generación en generación y claro está a todas aquellas personas que trabajaron con nosotros. A todos, eternamente agradecidos”, indicaron desde la Dirección de la radio.



Fuente: Portal Colonense