El Cuartel de Bomberos de Colón es el primero en la provincia en implementar el Programa Oportunidades

El intendente José Luis Walser participó de la apertura del Programa Oportunidades – Acceso Digital a la Educación Secundaria, que permitirá a bomberos voluntarios y personal de distintos cuarteles del departamento finalizar sus estudios secundarios. El acto se realizó este martes 8 de abril en las instalaciones del cuartel de Bomberos Voluntarios de Colón.



La iniciativa es impulsada por el Gobierno Provincial y articulada con instituciones locales. En este caso, el Cuartel 214 se convierte en el primero de la provincia en implementar el programa, consolidando su liderazgo comunitario y su compromiso con el desarrollo humano.



Un paso más en el desarrollo comunitario



Durante el acto de apertura, José Luis Walser felicitó a la Comisión Directiva del Cuartel 214, destacando que una vez más "Colón está a la vanguardia" y subrayó la importancia de que la terminalidad educativa llegue no solo a los bomberos de la ciudad, sino también a voluntarios de todo el departamento.



"Este es un logro colectivo, fruto de un trabajo conjunto entre instituciones comprometidas con el crecimiento de sus comunidades. Cada vez que generamos oportunidades, consolidamos nuestro proyecto de desarrollo como ciudad", expresó Walser.



Además, valoró especialmente el ejemplo del cuartel: "Son el mejor de la provincia, y no lo digo solo por el equipamiento o por su historia, sino por el grupo humano que siempre quiere un poquito más. Ese espíritu es el que necesitamos para construir comunidad", afirmó.



Educación y vocación al servicio de la comunidad



El Programa Oportunidades representa una herramienta de inclusión para personas adultas que desean completar el nivel secundario de manera accesible y con acompañamiento pedagógico.



Esta apertura en Colón se suma a otras iniciativas locales que promueven la terminalidad educativa, como el nuevo profesorado de Educación Musical y los espacios de finalización escolar para adultos en barrios de la ciudad. "Lo más lindo es cuando una necesidad concreta se transforma en realidad", señaló Walser, quien alentó a los participantes a sostener el compromiso con la educación y a "no bajar los brazos, porque no todos tienen esta oportunidad y cada uno debe aprovecharla al máximo".