Leyton Morel, campeón sudamericano en el Grand Prix de Montevideo

Con un salto de 2,03 metros, el atleta colonense Leyton Morel se consagró campeón en el Grand Prix Sudamericano de Montevideo, representando con orgullo a Colón y dejando en lo más alto el atletismo entrerriano.







Una competencia inesperada, pero desafiante



Leyton Morel fue convocado a último momento para participar en el Grand Prix Sudamericano. "Fue un viaje imprevisto, el jueves me enteré que competíamos y el viernes ya viajábamos", comentó. Con la necesidad de volver a tomar ritmo competitivo, el atleta decidió sumar este torneo a su preparación anual.



Desde el inicio de la prueba debió enfrentar obstáculos, comenzando desde una altura baja (1,80 m) que le costó superar. Sin embargo, logró sobreponerse y pasar los 2 metros en su último intento, lo que le permitió relajarse y encarar con más seguridad el resto de la competencia.







Estrategia, motivación y rendimiento



Al llegar a los 2,03 metros, Morel los superó en el segundo intento, lo que lo posicionó en primer lugar por diferencia de nulos. Junto a su entrenador decidieron no intentar los 2,06 y arriesgar con una marca mayor: 2,08 m. Aunque no logró superarla, el colonense quedó conforme con su rendimiento.



"La competencia fue un desafío mental. Me sirvió mucho para detectar errores y ver a cuánto podemos llegar. Hoy pude comprobar lo fuerte que estoy gracias a la buena pretemporada que hicimos con Rosalba y Gabriel", expresó el atleta.



Desde la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Colón felicitan a Leyton Morel por este gran logro, ejemplo de perseverancia, compromiso y amor por el deporte.