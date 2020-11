Piden un mamógrafo para el hospital de Colón

Un proyecto de resolución del bloque de concejales "Todos por Colón", que fue ingresado en la última sesión del Concejo Deliberante, fue aprobado sobre tablas por todo el cuerpo, para acompañar el petitorio de las autoridades de salud del hospital "San Benjamín", de esa ciudad.

Mediante la iniciativa, los ediles apoyan la solicitud elevada el Ministerio de Salud de Entre Ríos de Entre Ríos, de contar con un mamógrafo para el hospital local, que ya cuenta con un expediente iniciado ante el organismo provincial.

En la Resolución, los concejales destacan la importancia de contar con este estudio en la ciudad, sobre todo para pacientes que no cuentan con obra social y no pueden afrontar el costo de una mamografía que puede superar los 3.500 pesos.

Cabe recordar que el hospital "San Benjamín", de Colón, no cuenta con un mamógrafo operativo, necesario para la detección del cáncer de mama, la segunda causa más frecuente de muerte por cáncer en las mujeres.