Fenómeno climático extraordinario en Colón

La Municipalidad de Colón junto Defensa Civil de la Ciudad, continúan trabajando luego de un fenómeno climático sin precedentes que se produjo al amanecer de este lunes en la Ciudad. Fueron asistidas unas 65 familias en su gran mayoría por la voladura de techos o daños en sus estructuras como consecuencia del fenómeno que afectó a toda la ciudad, y del cual no se registran antecedentes similares. La mayoría de los daños están relacionados con voladuras totales de techos o daños estructurales en las viviendas de esos vecinos.



El Intendente de Colón José Luis Walser destacó "el trabajo articulado y la asistencia de la Defensa Civil que junto al Municipio procura despejar calles de ramas y árboles, como así también restablecer el suministro de energía y agua en las numerosas zonas afectadas y que están con corte de estos servicios" señaló.



"El problema más grave es la falta de energía eléctrica por lo cual se trabaja a destajo para poder normalizar el servicio" expresó el Intendente José Luis Walser. Y agregó: "Los trabajos son muy intensos y continuarán por varios días para que la Ciudad pueda volver a la normalidad. Pese a la difícil situación, afortunadamente no debemos lamentar víctimas, lo que es prácticamente un milagro, dada la intensidad y la magnitud de la tormenta sufrida".



Un rápido repaso del personal interviniente en los trabajos de asistencia, pudo determinar que hasta el momento se produjeron alrededor de 50 voladuras completas de techos de viviendas y más de 120 casas tuvieron daños parciales en sus techos, desprendimiento de chapas en habitaciones, y otros daños similares. La impresionante caída de árboles, también provocó daños en numerosos automóviles en la vía pública.



No se cuentan con datos de personas heridas hasta el momento o afectadas en su integridad, aunque si hay personas alojadas en una residencia y en el refugio de Cáritas; los demás damnificados optaron por permanecer en sus domicilios o bien en el de algún familiar o conocido.



Se asistió desde el Área Desarrollo Comunitario con una protección parcial para los techos y también colchones, abrigos y demás elementos. Mientras tanto se continúa con el relevamiento de los daños como así también despejando calles debido a la enorme cantidad de árboles caídos, postes de electricidad o telefonía, que se cuentan por cientos.



La prioridad de la Municipalidad es asistir a las familias afectadas y garantizar los servicios a la comunidad, por lo que se continúa trabajando de manera coordinada con todas las cuadrillas municipales junto a Bomberos, la empresa de energía eléctrica ENERSA y las fuerzas de seguridad.



Además, distintas instituciones y clubes han sufrido daños importantes. El hogar de Protección Yanina, el Centro de Monitoreo de Seguridad, y el Registro Civil, sufrieron la voladura completa de sus techos. Otras instituciones sufrieron daños menores, y los clubes Campito y Defensores, padecieron importantes pérdidas como consecuencia del siniestro.