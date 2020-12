El Hospital San Benjamín emitió un comunicado respecto a un caso positivo de COVID 19

COMUNICADO DEL HOSPITAL SAN BENJAMIN 5/12/20 – 22HS

A raíz de distintos audios y versiones que han circulado en la fecha al respecto de un caso positivo de COVID 19 diagnosticado por test de PCR hoy y que como antecedente había estado en la protesta realizada el pasado lunes en el Municipio de Colon, la Dirección del Hospital San Benjamín quiere expresar lo siguiente:



1. Que confirma que existe un caso positivo de COVID 19 diagnosticado por test de PCR hoy, que se informará dentro del próximo comunicado que realiza el Ministerio de Salud y el Hospital en días venideros cuando los datos figuren cargados en el sistema SIISA.



2. Que confirma que como antecedente la persona había participado en la protesta realizada el pasado lunes por el sector gastronómico/turístico en el Municipio de Colon. Ese día la persona era ASINTOMÁTICA, inició síntomas luego por lo cual consultó al sistema de salud, se aisló y se realizó test confirmatorio.



3. Que mientras el equipo de salud se encontraba realizando la investigación epidemiológica con la persona en cuestión, se refirió el hecho descripto en el punto 2, por lo cual quien suscribe se comunica con personal de la Municipalidad (Secretario de Gobierno) a fin de saber si había algún listado de personas que hubieran estado de manera de advertir a los mismos ya que desde ese momento y por 14 días debían extremar los cuidados de distanciamiento uso correcto de tapabocas (cobertura boca, nariz) y lavado de manos y que ante el mínimo síntoma compatible no se automediquen ni minimicen los síntomas y consulten a los teléfonos disponibles para organizar las evaluaciones). Que especialmente preocupaba, los próximos 3 días de gran movilidad social y en el que podrían producirse reuniones familiares, las cuales incluso si fueran de menos de 10 personas se convertían en un riesgo.



4. Que también era preocupante el hecho que muchos de quienes estuvieron en ese momento y lugar recibirían en estos días turistas y por lo tanto era conveniente advertir el riesgo para extremar el cumplimiento de protocolos tanto en la atención del turista como en la interacción del propio personal de la institución.(evitar coincidir en momentos de alimentación del personal x ejemplo).



5. Que no obstante lo mencionado en el punto 3, el personal de salud del hospital se comunicó con cada persona que, el/la paciente, refirió como posible contacto estrecho de manera de evaluar la situación y decidir cuando corresponda aislamiento domiciliario estricto de los contactos estrechos tal como se ha hecho en todos los casos desde el inicio de la pandemia.



6. Que quien tiene un test positivo de COVID 19, ES ANTE TODO UNA PERSONA ENFERMA HASTA AHORA EVALUADA COMO CUADRO LEVE Y EN AISLAMIENTO DOMICILIARIO Y CON CONTROL SANITARIO REMOTO POR PARTE DEL PERSONAL DEL HOSPITAL.



7. Que esta Dirección, tal como lo ha hecho desde el primer día respeta el secreto profesional y no difunde nombres de pacientes- si la persona en su libre albedrío quisiera hacer pública la situación es SU DERECHO Y TAMBIÉN LO ES NO HACERLO. El Hospital como lo ha hecho en otras ocasiones dará intervención a la autoridad competente si tuviere indicios que la persona no cumplimenta su aislamiento, situación que hoy NO se constata.



8. Que esta situación sólo demuestra que el comportamiento del virus es el que se ha referido desde el inicio de la pandemia, que el mantener las normas de cuidado es absolutamente necesario para controlar la transmisión.



9. Toda otra interpretación corre por cuenta de quien decide interpretar y muchas veces opinar sin fundamento y en el anonimato a veces de una red social.



10. La dirección del Hospital San Benjamín y todo el personal que en él trabaja lo hace desde la mirada estrictamente sanitaria y tratando de proteger el bien común y la salud de la población, no nos mueven intereses políticos ni otras especulaciones.



11. POR ULTIMO SOLICITAMOS A TODA LA POBLACIÓN, EVITAR LAS REUNIONES, USAR TAPABOCAS CORRECTAMENTE ESPECIALMENTE CUANDO ESTAMOS EN AMBIENTES COMPARTIDOS CON OTROS Y CERRADOS, MANTENER LA DISTANCIA MAYOR A 2 METROS, LAVAR LAS MANOS FRECUENTEMENTE; EN SUMA RESPETAR Y HACER RESPETAR LOS PROTOCOLOS Y LOS CUIDADOS QUE REPETIDAMENTE SE HAN DIFUNDIDO Y ANTE LA PRESENCIA DE SINTOMAS: AISLARSE, CONSULTAR A LOS TELEFONOS DISPONIBLES DEL SISTEMA SANITARIO PARA ORGANIZAR LA EVALUACION Y ASISTENCIA, SI ESTUVO CON GENTE LAS 48 HS PREVIAS SIN CUMPLIR CON LOS CUIDADOS AVISAR A ESAS PERSONAS PARA QUE EVITEN LOS ENCUENTROS Y RESPETEN LAS MEDIDAS DE CUIDADO.



Atentamente. Dra. NORMA B HERNANDEZ MP 7872 Directora del Hospital San Benjamín COLON ENTRE RIOS