Walser dejó inauguradas las Sesiones Ordinarias 2025

Este viernes 14 de marzo se llevó a cabo en la Casa del Bicentenario de nuestra Ciudad, la sesión inaugural de las Sesiones Ordinarias 2025; el Intendente José Luis Walser rindió cuentas ante el Honorable Concejo Deliberante y la comunidad colonense. Durante su intervención, resaltó los logros alcanzados en 2024 a pesar de las dificultades derivadas de recortes a nivel nacional y provincial, y presentó los lineamientos estratégicos para el 2025, orientados a consolidar un desarrollo sostenible, inclusivo y equitativo.



"Este 2025 será muy importante para todos los vecinos de nuestra Comunidad, porque además de los más de 700 millones de pesos invertidos en maquinaria vial para obra pública entre los últimos meses del año pasado y el presente, contamos con los fondos para realizar numerosas obras en nuestra Ciudad" afirmó el intendente de Colón.



"Pese a un contexto nacional que ha paralizado obras claves para Colón, y un gobierno provincial que aún está terminando de ordenar muchas cuestiones, no bajaremos la guardia y seguimos con más ganas y energía que al principio" señaló.







Balance de Gestión 2024



El Intendente destacó avances significativos en la realización de obras públicas, tales como la modernización de avenidas, la implementación de luminarias LED en sustitución de halógenas y la mejora de espacios públicos en plazas y costaneras. Asimismo, se enfatizó el fortalecimiento de programas sociales, como la asistencia en salud, educación, becas para estudiantes y apoyo a familias, todo ello reflejado en la continuidad de un superávit fiscal por quinto año consecutivo.



"La Municipalidad se hace cargo de muchas cosas que corresponden a otros estamentos pero que no podemos dejar de brindar respuestas" resaltó José Luis Walser.



"El superávit fiscal que hemos tenido por quinto año consecutivo, responde a una forma de gestionar con responsabilidad, administrando los recursos de todos los colonenses, poniendo el dinero en las prioridades" expresó, detallando la atención social en comedores de sedes barriales, ayuda con materiales a familias, módulos alimentarios y becas deportivas.



También mencionó las más de 70 becas estudiantiles y la inversión de 40 millones de pesos mensualmente para que 200 jóvenes puedan viajar a estudiar, como así también 36 millones de pesos mensuales para profesionales de los centros de salud municipales y medicamentos.





Proyectos e Inversiones para el 2025



La gestión anunció importantes inversiones para mejorar la infraestructura vial, incluyendo el asfaltado de bulevares y la renovación del Banco de Tierras destinado a promover la propiedad entre los vecinos. Se resaltó también la adquisición de maquinaria moderna y la formulación de un plan maestro para el drenaje pluvial, aspectos cruciales para solventar problemas estructurales en la ciudad.



"Creamos el Programa Municipal "Soy Propietario" a través del cual ya son casi 350 las familias que son propietarias de su vivienda y terreno. Pusimos en marcha el Banco de Tierras y vendimos los primeros 41 lotes a familias de Colón, no regalamos casa ni terrenos, se crea dignidad en esa familia que paga el terreno y podrá construir su casa" dijo en otro tramo de su mensaje el intendente de Colón.



"Realizamos aportes mensuales a instituciones de nuestra Ciudad como por ejemplo 750 litros de combustible y cuando lo necesitan, cubiertas para los móviles policiales. Y para el inicio de clases, invertimos más de 5 millones de pesos para la limpieza de tanques, desinfección, corte de paso y algunos trabajos" señaló José Luis Walser.





Asfalto, cloacas, iluminación y cordones cuneta



"Vamos a seguir invirtiendo en un problema estructural de la Ciudad como lo son las calles, así como hicimos con el agua potable, después de mucho tiempo, fue el quinto verano sin problemas de provisión".

"Nuestra Ciudad tiene once cuencas hídricas y la mayoría no está resuelta. Necesitamos asfaltar, pero antes, trabajar en la base que son los pluviales, las cañerías de agua, el cordón cuneta, como venimos haciendo".



"Todo eso lleva más tiempo y dinero, pero hemos decidido hacer obras integrales y duraderas como en boulevard Ferrari. Boulevard González es otra muestra. Con esta continuidad, en pocos años vamos a poder recuperar todo ese déficit. En esa línea estamos pavimentamos Boulevard Güemes" destacó.



"En alumbrado ya hemos instalado 145 nuevas columnas en distintos puntos, y reemplazado a LED más de 1100 luminarias, mejorando la iluminación y generando ahorro. Estamos por encima del 50 por ciento de luminarias reemplazadas a LED, y este año vamos a hacer el tramo de Bolívar desde Perón hasta Peyret".



"Hemos hecho en el último año más de 2500 metros de cordón cuneta. Todo con fondos de todos los vecinos y sin endeudar a la Municipalidad".



"Este año vamos a continuar con asfaltado por Sanguinetti hasta Gaillard con caminador central, nueva luminaria, cordón, adecuación de pluviales y recambio de cañería como hicimos en González. Y a futuro, cerrar hasta presidente Perón para contar con un circuito rápido y seguro por boulevares".



"También continuaremos con el asfaltado en Alberdi desde Maipú hasta Sarmiento, y calle Chacabuco desde 9 de Julio hasta Sarmiento, como así también las transversales cerrando otro circuito".



Plaza Washington



"Seguiremos invirtiendo en espacios públicos, lugares que han sido apropiados por los colonenses como la plaza Artigas. Vamos a revalorizar plaza Washington y a futuro lo haremos en plaza San Martín. Y vamos a continuar con otro tramo de la costanera".



"Haremos tres obras de cordón cuneta, culminando el sector de Alberdi y en la zona de la Escuela de El Ombú hay que hacer también pluviales. También vamos a intervenir un sector de barrio Medalla Milagrosa".



"Hemos conseguido financiamiento para un plan maestro de drenaje pluvial para nuestra Ciudad, para lo que decía de las cuencas, dejando para nuestra gestión y las que vengan un plan de lo que hay que hacer para llegar al objetivo de asfaltar todas las calles" sostuvo.







Compromiso con el desarrollo integral y la Comunidad



El Intendente enfatizó la necesidad de impulsar un desarrollo económico integral, que complemente la revitalización urbana con la promoción del turismo, el fortalecimiento del comercio local y la generación de empleo para los jóvenes. Concluyó invitando a toda la comunidad a sumarse a este ambicioso proyecto de transformación, reafirmando el compromiso de la administración de trabajar incansablemente para hacer de Colón la ciudad que sus habitantes merecen.



"Venimos trabajando en un desafío, que se genere en Colón un desarrollo económico integral. Para ello estamos llevando adelante un Parque Industrial de 84 hectáreas aprobado por la provincia. Contamos con programas de Oficios del Futuro, Feria Industrial y distintas acciones en pos de ese desarrollo" indicó.



Turismo



"Colón tiene más de 50 años de actividad turística, es y seguirá siendo el principal destino turístico de nuestra provincia y últimamente lo hemos convertido en uno de los principales destinos turísticos del país".



"Esto nos convoca, nos compromete y nos desafía. Y si queremos generar este desarrollo económico integral del que le hablaba, vamos a complementar el turismo con un desarrollo productivo, tecnológico, industrial que ya estamos encaminando y nos hemos propuesto un objetivo que Colón se convierta en un destino turístico internacional".



"Créanme que es algo que nosotros podemos lograr tranquilamente, porque Colón, no solo Colón, acá acabados los intendentes de la Microrregión. Está inserto en una microrregión que tiene todo para mostrar y todo para vender" enfatizó José Luis Walser.



"Tenemos productos turísticos de altísima calidad y si se agregan algunas condiciones más como un aeropuerto en Concordia que está próximo a funcionar y que seguramente va a ser la puerta de este turismo internacional al que nosotros apuntamos como objetivo de desarrollo para nuestra ciudad y para la región" subrayó.