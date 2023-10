Frigerio cerró junto a Walser la campaña de Colón

José Luis Walser recibió el domingo en Colón al candidato a Gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio con quien recorrieron la costanera dialogando con vecinos y entregando boletas para las elecciones generales del domingo.

Previamente atendieron a medios de prensa y brindaron un mensaje, acompañados por los candidatos a vicegobernadora Alicia Aluani, a senador Ramiro Favre, a diputado Mauro Godein y a viceintendenta María de los Ángeles Dalleves.

Estamos a días de una fecha histórica, no sólo para Colón, que ya eligió un camino distinto, este que no tengo dudas a partir del 22 de octubre va a comenzar en la Provincia de Entre Ríos



"Habíamos perdido la esperanza, el orgullo y un montón de cosas, pero la realidad es que Colón eligió cambiar para acompañar a un grupo de vecinos que quería trabajar por sus otros vecinos" dijo José Luis Walser ante numerosos vecinos.



El Intendente de Colón, candidato a la reelección, agregó: "Ha sido un proceso hermoso en el que hemos podido demostrar muchas cosas, que se puede trabajar de manera honesta, transparente, y se puede transformar la realidad de los vecinos con los fondos municipales bien administrados, fue mucho trabajo con mucho compromiso" señaló.





Se podían hacer las cosas

Y dijo, además: "Quiero agradecer a todos los vecinos que nos acompañan, y que en cada caminata nos dicen que sigamos adelante, están contentos que se podían hacer las cosas y que hoy lo ven, y disfrutan de los espacios públicos y todo lo que hemos hecho".



Para finalizar, afirmó: "A partir del 10 de diciembre Rogelio Frigerio va a ser Gobernador y Entre Ríos se va a proyectar en Argentina".



A su turno, Rogelio Frigerio expresó: "Este proyecto de transformación lleva cuatro años y va a seguir, pero ahora va a seguir de otra manera, va a seguir con el acompañamiento del Gobierno Nacional y el acompañamiento permanente del Gobierno Provincial, todos los días vamos a trabajar juntos para resolverle más problemas a la gente" sostuvo.



El candidato a Gobernador también remarcó: "Cada vez que nos encontramos con José Luis hablamos de qué vamos a hacer con las viviendas, qué vamos a hacer con la planta de tratamiento, qué vamos a hacer con la costanera, qué vamos a hacer con el turismo, trabajo, trabajo, lo que nos va a sacar de esta realidad que nos duele tanto es trabajar, trabajar además con mucha honestidad de cara a la gente".





No hay nada que esconder

"Nosotros somos todo el equipo de Juntos por Entre Ríos, gente que puede caminar entre los vecinos, que puede mirar a los ojos a los vecinos, sin ruborizarse porque acá no hay nada que esconder" dijo Frigerio.



A lo que añadió: "Tenemos el compromiso de ser el gobierno más austero, más transparente, más abierto y más moderno de la historia de Entre Ríos y también les aseguro que vamos a cumplir con ese compromiso".



"Es cada uno de los entrerrianos con su voto el que decide si vamos a seguir teniendo un gobierno que le pisa la cabeza a nuestro campo, a nuestro sector productivo en general, o vamos a tener un estado que impulsa la inversión y la generación de empleo entre los emprendedores, los productores, los comerciantes" resaltó Frigerio.



"Es una decisión soberana de los entrerrianos, este 22 de octubre cada entrerriano va a decidir si queremos volver a ser libres, a expresarnos sin tener miedo de que eso traiga alguna consecuencia, y yo estoy seguro de que no vamos a dejar pasar esta oportunidad".



Por último, indicó: "Nunca estuvimos tan mal, me lo dicen en cada rincón, en cada comercio, en cada PYME, y mira que hemos pasado crisis los argentinos, nunca estuvimos tan mal, pero nunca antes estuvimos tan cerca de la oportunidad de cambiar nuestras vidas" enfatizó el candidato a Gobernador de Entre Ríos.