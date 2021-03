Vuelco en la Autovía Ruta 14: Falleció una pequeña de dos años

Una niña de dos años perdió la vida como consecuencia de un accidente de tránsito registrado sobre la Autovía Artigas, en jurisdicción del departamento Colón. La policía informó que el conductor de una pick up Hyundai Tucson perdió el control y volcó sobre la banquina Este, a la altura del kilómetro 146.

Como consecuencia del siniestro, que se registró alrededor de las 7.30hs de este lunes, murió la pequeña que viajaba junto a sus padres.

En el vehículo se conducían 10 personas, todas ellas de origen boliviano. Según se pudo saber, viajaban desde la ciudad de Gualeguaychú, hacia San José (Departamento Colón), siendo este último su lugar de residencia.

Intervinieron en el fatal accidente, personal de la Dirección de Prevención Vial, Bomberos Voluntarios de la ciudad de Colón y personal de Sub Comisaría Hughes. En el lugar continuaban con las diligencias de rigor, Bomberos Voluntarios de Colón, Sub Comisaría de Colonia Hughes, Judiciales de Colón y la Caminera de Bella Vista.