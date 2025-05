La Policía de Ubajay secuestró un vehículo robado tras un operativo de rutina

Una joven afirmó que era propiedad de su pareja, quien no estaba presente y carecía de documentación del rodado. La Fiscalía dispuso el secuestro del automóvil y el inicio de las actuaciones legales.

En la madrugada de este viernes, personal policial de la comisaría de Ubajay, dependiente de la Jefatura departamental Colón, detectó un vehículo marca Volkswagen, modelo Vento 2.5, color blanco, estacionado de manera antirreglamentaria en las inmediaciones de las calles Ceibal, entre Los Aromos y Aguaribay.

Al realizar las averiguaciones correspondientes mediante el sistema de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor, se constató que el automóvil había sido reportado como robado en la Provincia de Buenos Aires.

Mientras se llevaban a cabo las investigaciones, una joven de 20 años de la localidad se presentó en el lugar indicando que el vehículo pertenecía a su pareja, quien no se encontraba presente y que supuestamente lo había adquirido hace aproximadamente un año, aunque en ese momento no contaba con la documentación correspondiente.

La situación fue informada a la Unidad Fiscal de turno, que dispuso el secuestro formal del automóvil y su traslado a la dependencia policial para su resguardo. Asimismo, se ordenó iniciar las actuaciones sumariales pertinentes para esclarecer el hecho.