Condenan al pastor evangélico que disparó a policías tras denuncia de su pareja

Antonio Aguirre (63) fue condenado este miércoles, a 8 años de prisión por el delito de homicidio en grado de tentativa, agravado por ser cometido con arma de fuego.

El hombre se domicilia barrio El Brillante de la ciudad de la localidad de San José, lugar donde ocurrió el hecho; es oficial albañil y pastor evangélico.

La audiencia de juicio abreviado tuvo lugar en el Juzgado de Garantías de Colón y fue presidida por la Dra. Natalia Céspedes. La Fiscalía fue representada por Alejandro Perroud y la defensa estuvo a cargo de Gustavo Goyeneche.



Disparos

Aproximadamente a las 10:15 del 2 de marzo último, en el interior del domicilio ubicado en calle Supremo Entrerriano de barrio El Brillante, el imputado realizó dos disparos con un arma de fuego tipo revolver calibre 38, hacia el Oficial Gastón Ramírez, el que junto al Cabo Julio Segovia registraban la vivienda con autorización de la pareja de Aguirre, quien acababa de denunciarlo por el supuesto hurto de una suma de dinero y había solicitado a los funcionarios que la acompañaran por temor de que este se encontrara en la vivienda.

Una vez que revisaron la casa, notaron que una habitación se encontraba con llave, y después de llamar y no obtener respuesta, el funcionario Ramírez forzó la misma, notando que en el centro de la habitación se hallaba sentado el imputado y que lo apuntaba con un arma. Inmediatamente Aguirre efectuó dos disparos, impactando a pocos centímetros de Ramírez (sin herirlo) respondiendo ambos funcionarios dos disparos intimidatorios.

Luego de algunos momentos de tensión, lograron persuadirlo de entregar el arma, siendo luego reducido por funcionarios que llegaron en apoyo.Investigación y condena

Desde ese momento y hasta la audiencia de este miércoles, el imputado permaneció con prisión preventiva en sede de Jefatura Departamental, publicó El Entre Ríos.

Inmediatamente, se le realizó extracción de muestra de sangre, que fue remitida al Gabinete de Toxicología Forense, del M.P.F de Entre Ríos, determinándose la presencia de alcohol en sangre, pero en una cantidad escasa que no le habría impedido dirigir sus acciones y comprender lo que hacía. Además, se le tomaron muestras de Dermotest en ambas manos, resultando positivo.

En el lugar del hecho intervino personal de Criminalística, quien secuestró el arma utilizada y los proyectiles y vainas, y realizó las mediciones correspondientes para determinar la trayectoria de los disparos, del que surge que los dos disparos se dirigieron al sitio en que se encontraba el Oficial Ramírez, impactando en la pared a escasos centímetros del mismo, (a 115 cm. de altura) mientras que el segundo rebotó y terminó impactando en la pared del comedor a una altura de 185 cm, cerca de donde se encontraba el Cabo Segovia.

El empleo de un arma de fuego configura una circunstancia agravante. Por otra parte, no estaba registrada y el imputado no poseía la condición de legítimo usuario.

En la audiencia de juicio abreviado, Aguirre admitió la autoría del hecho y aceptó la condena de 8 años de prisión, que quedó firme y deberá cumplir en la Unidad Penal.