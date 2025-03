Abuso sexual y suicidio en Colón: preventiva en unidad carcelaria para el acusado

En el Juzgado de Garantías de Colón se llevó a cabo este jueves por la tarde una audiencia, en el marco de la causa en que se investiga el presunto abuso sexual de la adolescente que este lunes se quitó la vida.

El personal policial efectuó el traslado del ciudadano de apellido Barrios, hacia el edificio de Tribunales, ubicado en la intersección de calles 12 de Abril y Sarmiento de la ciudad de Colón. Dicho procedimiento se llevó a cabo en el marco de una audiencia judicial, en la cual se resolvió su situación legal.







Por 60 días

El padrastro de la menor quedó imputado por abuso sexual y se pidió su prisión preventiva, por el plazo de 60 días a cumplirse en una unidad carcelaria. Así lo confirmó a El Entre Ríos, el jefe de Policía Departamental Colón, comisario Luis Valdez Puente.

La audiencia estuvo presidida por el juez Jesús Penayo Amaya. Representó a la UFI Juan Sebastián Blanc, en tanto el acusado estuvo representado por un defensor oficial.

Según precisaron fuentes policiales, tras la audiencia, la autoridad judicial dispuso que el imputado cumpla prisión preventiva en una unidad del Servicio Penitenciario de la provincia, donde permanecerá alojado a disposición de la Justicia y sujeto a las diligencias judiciales correspondientes.

Cómo trascendió el caso

La localidad de Colón se vio convulsionada por el caso de una adolescente de 16 años que se quitó la vida, al parecer, luego de haber sufrido un abuso por parte de su padrastro.

El hecho se conoció luego que trascendiera un chat entre la joven y una amiga a quien le habría contado el sometimiento por parte de su familiar. Esto motivó que allegados y vecinos de la joven intentaran linchar al supuesto autor el cual quedó detenido en la Jefatura Departamental.



Habría más víctimas

El fiscal Juan Sebastián Blanc, luego de recibir a un par de representantes, explicó que no puede dar detalles de la investigación por tratarse de delitos contra la integridad sexual donde además hay menores involucrados.

“Esto comenzó con la situación lamentable del suicidio de una joven que desencadenó en la posibilidad del abuso sexual de menores en un ámbito intrafamiliar, que estamos investigando hace 24 horas”, indicó.

Y continuó: “Fue una viralización de mensajes. No vinieron a hacer una denuncia, sino que la cuestión se hizo pública, decantó en todo lo que sucedió ayer (martes) y a última hora de la tarde se radicaron las denuncias correspondientes. En función de eso, se fue trabajando en la hipótesis del posible abuso de una o más niñas”.

Es que, según trascendió, otras dos niñas que viven en la misma casa de esa familia, habrían sido sometidas sexualmente por este sujeto, hecho que trascendió ocurrieron desde el 2022 hasta la fecha.



Fuente: El Once