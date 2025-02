Jorge Rojas regresó a Colón en una tormentosa noche

El Escenario Ramón Cabrera fue testigo de un espectáculo memorable con la presentación de Jorge Rojas en la séptima noche de la 40° Fiesta Nacional de la Artesanía. A pesar de las lluvias, el público permaneció expectante para disfrutar de uno de los artistas más queridos del folklore y la música popular argentina.



Un show inolvidable

Jorge Rojas ofreció un recital cargado de emoción y energía, recorriendo sus grandes éxitos como "Vuelvo", "Al Son de la Vida", "Olvida que te he amado" y "No te vayas Carnaval". En un momento especial de la noche, invitó a dos fanáticos a subir al escenario, generando una conexión única con el público, que celebró con entusiasmo cada instante del espectáculo.

Además de su impecable interpretación vocal, la presentación contó con un imponente despliegue de luces y coreografías que realzaron la puesta en escena, haciendo de esta noche un evento inolvidable para los presentes.





Cobertura especial en redes sociales

La Municipalidad de Colón llevó adelante una transmisión en vivo a través de su página oficial de Facebook y otras redes sociales, permitiendo que quienes no pudieron asistir pudieran vivir la experiencia desde sus hogares. Durante la noche, se compartieron entrevistas con artesanos, manualistas y productores turísticos, además de postales de los diferentes espacios del evento.





Lo que viene en la Fiesta Nacional de la Artesanía

Este sábado 15 de febrero será la octava y anteúltima noche del festival, y se espera una gran convocatoria de público. Sobre el escenario Ramón Cabrera se presentarán Pobres Ricos, Nico Zabala, Pedro Lion & Turi Rastaman, La Big Band y un doble cierre de lujo con Rodrigo Tapari y Los Cafres, que traerán lo mejor de la cumbia y el reggae a la Fiesta Nacional de la Artesanía.