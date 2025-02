Recomiendan tener las vacunas al día como una medida de protección frente al inicio del ciclo lectivo en Entre Ríos

Para garantizar la salud y bienestar de los niños en edad escolar, desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos se recuerda a los padres la necesidad de revisar la libreta de vacunas de sus hijos y acercarse al hospital o centro de salud más cercano para completar las dosis pendientes. Esto se complementa con la Evaluación Integral de Salud que deben presentar a la institución educativa pertinente quienes cursen los primeros y sextos grados del nivel primario.

Es importante la vacunación en esta etapa para garantizar la efectividad de las vacunas que los niños recibieron durante la infancia, por medio de dosis de refuerzo, dosis únicas o del inicio de esquemas, en caso de ser necesario.

Desde la División de Inmunizaciones dependiente de la Dirección General de Epidemiología, se precisó que tanto las vacunas denominadas de ingreso escolar como las que se aplican a los 11 años, no solo previenen o evitan la transmisión de enfermedades no eliminables (tos convulsa, tétanos y difteria) y de algunas que por lo general son benignas (como por ejemplo las paperas), sino que son barreras claves para enfermedades serias, como sarampión, rubéola y poliomielitis.

El jefe del área, Claudio Niz, señaló que "si bien la convivencia en la escuela expone al contagio de enfermedades prevenibles a través de la vacunación, si tenemos a los chicos con el calendario al día contribuimos a disminuir la circulación de estas enfermedades, beneficiando a la familia, a los niños que tienen contraindicado vacunarse y el resto de la comunidad".

No obstante la recuperación considerable de las tasas de vacunación respecto a la cobertura durante y después de la pandemia, Niz remarcó: "Es imprescindible poner énfasis en la importancia de cumplir con las pautas de vacunación establecidas en el Calendario Nacional y recuperar esquemas, en caso de ser necesario, para no dejar expuestos a las niñas, niños y adolescentes ante la posibilidad del resurgimiento de distintas enfermedades".

Cabe recordar que las vacunas obligatorias para el ingreso escolar son: refuerzo de Triple Bacteriana (DTP), contra la difteria, tétanos y coqueluche (tos convulsa); segunda dosis de Vacuna Triple Viral (SRP), contra sarampión, rubéola y parotiditis. 2°dosis; el refuerzo de la antipoliomielítica inactivada (IPV) y la segunda dosis de antivaricela, para quienes nacieron a partir de octubre de 2013.

Por otra parte, a los 11 años se indica la aplicación del refuerzo de Triple Bacteriana Acelular (dTpa), contra la difteria, tétanos y coqueluche; única dosis de Virus del Papiloma Humano (VPH) y el refuerzo de Meningococo conjugada tetravalente.