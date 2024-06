San José: "Trabajamos para impulsar el turismo en un contexto adverso"

La secretaria de Turismo, Cultura y Educación Anabella Lubo se refirió a la actualidad de este sensible sector de la economía local, los desafíos ante un panorama económico adverso, y las expectativas de cara al próximo receso de invierno.



¿Qué apreciación hace el área respecto a la actividad turística en San José durante estos dos fines de semana largos seguidos?

Dentro del contexto actual creemos que el balance general es positivo. Hubo un repunte de visitantes en el segundo fin de semana largo, alcanzando un 60% de ocupación. Sin embargo, en líneas generales, notamos una reducción en la afluencia total de turistas en comparación con otros años, cuando el movimiento era mayor.

Por otro lado, en consonancia con las estadísticas que publicó el lunes la CAME, tanto nosotros como los prestadores, percibimos una disminución en el gasto por persona. En San José nuestras estimaciones nos dan que fue en torno a un 4% menor, y si bien puede parecer poco significativo, representa varios millones de pesos menos que se vuelcan a nuestro circuito económico.



¿Cómo impacta en el turismo sanjosesino esta nueva realidad económica? y relacionado con eso, ¿qué se puede hacer desde el estado municipal para impulsar la actividad?

El impacto para la economía de la ciudad es importante. En San José, el turismo es la segunda actividad en materia económica, la primera sigue siendo las Industrias. Desde fines del 2018 se viene desarrollando y posicionando nuestro destino a nivel nacional, y la mayor afluencia de visitantes genera un polo de actividad que alcanza a los distintos sectores: por un lado aumenta y se diversifica la oferta laboral de la ciudad; a su vez, muchas familias eligen invertir en la construcción de alojamientos, a veces en el propio terreno, buscando generar un ingreso extra, lo que impulsa la construcción; también significa un plus para el comercio local y los servicios, que saben que en determinadas fechas podrán beneficiarse de una mayor demanda; y en última instancia, se genera más recaudación municipal que luego puede volcarse en obras. El turismo genera un verdadero círculo virtuoso.

Para esta gestión municipal el turismo es una política de estado. Creemos que acompañar su desarrollo redunda en un beneficio para toda la comunidad, y trabajamos para impulsarlo. Realizamos actividades de promoción en otras localidades y diferentes espacios donde se concentra nuestro público objetivo; generamos propuestas novedosas en articulación con el sector privado, como el circuito de enoturismo junto a los productores vitivinícolas; y entendiendo el contexto económico que mencionábamos recién, buscamos proponer iniciativas atractivas gratuitas para los visitantes como lo fueron el Festival del Mate de Té y el Rally Provincial estos dos fines de semana, o la Fiesta Nacional de la Colonización, que coincidirá con el primer fin de semana del receso de invierno.



Para finalizar, ¿qué expectativas se tienen de cara a las vacaciones de invierno?

Las expectativas son buenas, aunque debemos ser cautelosos dada la situación actual. Hay un contexto nacional al cual no podemos escapar: desde fines del año pasado hasta ahora el poder adquisitivo se redujo enormemente y el costo de vida se disparó. Cuando eso pasa a la gente no le queda más opción que recortar gastos, y lo primero que se recortan son las actividades recreativas. Si a esto le agregamos que el gobierno nacional decidió eliminar los distintos programas de incentivo al turismo, el resultado no puede ser otro que una recesión en la actividad, con todo lo que ello implica.

Ante ese panorama, es posible que las vacaciones de invierno este año serán más “gasoleras”. Nuestro deber, como siempre, es trabajar para ofrecerle la mejor experiencia al visitante que, aún en un contexto de crisis, nos sigue eligiendo como destino.