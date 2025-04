Incendio en una vivienda de Colón

En horas de la madrugada, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón, tomó intervención en un domicilio ubicado en inmediaciones de Calle Cot al 190 de esta ciudad, como consecuencia de un incendio que se estaba suscitando en una vivienda particular.

Al arribar al lugar, y mientras el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Colón, trabajaban intensamente para lograr la extinción del fuego, evitando así su propagación hacia viviendas vecinas, los efectivos policiales procedieron a realizar las primeras averiguaciones con el fin de establecer las posibles causales que originaron el foco ígneo.



Es importante señalar que a raíz de lo sucedido, se trasladó en Ambulancia hacia el nosocomio local a una ciudadana de 78 años de edad, y a su hijo de 65 años, que se encontraban en la morada lindante a la siniestrada, quienes afortunadamente luego de ser examinados por los profesionales, no presentaban lesiones externas visibles, pero sí intoxicación de monóxido de carbono, razón por la cual ambos quedaron internados en observación, por precaución.

No obstante, se puso en conocimiento a la Unidad Fiscal local, desde donde se dispuso que se labraran las actuaciones de rigor e intervención de personal especializado de la División Policía Científica, como así también del perito en incendios perteneciente a la ciudad de Concepción del Uruguay, con el propósito de llevar a cabo las tareas técnicas correspondientes que permitan determinar el origen y las circunstancias del siniestro.