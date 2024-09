Walser encabezó la apertura de sobres para la reparación de emergencia de la ex Ruta 26

Este martes 10 de septiembre, en la Casa del Bicentenario de Colón, se llevó a cabo la apertura de sobres de la Licitación Pública N° 1/2024 del Gobierno de Entre Ríos, a través de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG), la primera licitación del año del organismo provincial, con el objetivo de realizar trabajos de mantenimiento de emergencia en la ex Ruta 26. El evento fue presidido por el Intendente José Luis Walser; contó con la presencia de autoridades locales y provinciales, quienes destacaron la importancia de esta obra para la seguridad vial de la región.



Se presentaron tres ofertas, Vecchio S.R.L. que cotizó la obra en $221.330.398, JLP Construcciones S.A. que presentó una propuesta por $227.775.022,61 y la tercera oferta de Lemiro Pablo Pietroboni S.A. que cotizó en $260.237.392





Compromiso con la seguridad vial del departamento

El intendente José Luis Walser resaltó el compromiso del gobernador de Entre Ríos en avanzar con la reparación definitiva de la Ruta 26, pero también subrayó la urgencia de esta obra de emergencia. "Este mantenimiento es crucial para mejorar la seguridad mientras esperamos la renovación completa de la ruta", afirmó. Asimismo, agradeció al equipo de CAFESG por su rápida gestión y destacó la importancia de contar con una ruta más segura para los vecinos del departamento y los turistas.



Obras estratégicas

Carlos Cecco, presidente de CAFESG, señaló que esta nueva licitación es un paso más en el compromiso de la Comisión para llevar adelante obras que beneficien a las comunidades, con la cooperación de empresas sin generar litigios. "CAFESG se convierte en un articulador fundamental para el desarrollo de obras que promuevan el bien común", afirmó Cecco.



Por su parte, el vocal de CAFESG, Pablo Canali, destacó el esfuerzo del personal de la Comisión para llevar adelante esta licitación, tras superar complicaciones financieras. "Es una gran satisfacción que la primera licitación del año se haga en nuestro departamento, en una obra tan emblemática como la reparación de la ex Ruta 26", subrayó Canali, quien también resaltó la importancia de tener una ruta segura de cara a la temporada turística que se avecina.



La obra contempla la reparación de juntas, bacheo y conformación de banquinas a lo largo de la Ruta Provincial Ex 26, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y reducir los riesgos en esta vía clave para la conexión entre Colón y San José. Este trabajo de mantenimiento es fundamental para garantizar la seguridad de los usuarios mientras se espera la ejecución de la obra definitiva.