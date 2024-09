Se retiran vehículos abandonados en la vía pública de Colón

Dando cumplimiento a la Ordenanza 57/2021 que regula la situación de los vehículos abandonados en la Ciudad de Colón, se llevó a cabo la remoción de aquellos cuyos dueños no efectuaron el retiro, como parte de plan de descontaminación, compactación y disposición final.



Se realizaron 40 notificaciones de los cuales 35 vehículos fueron removidos por sus propios dueños, el resto fueron trasladados hacia el corralón.



"Lo queremos destacar desde el área de inspección y agradecer a los vecinos que entendieron la problemática de un auto abandonado en la vía pública" afirmó el subsecretario de Inspección y Capital Humano Pablo Covato.



El funcionario dijo, además: "Los autos restantes que no fueron retirados fueron trasladados al corralón municipal, si sus dueños no aparecen a reclamarlos, serán compactados".



"La normativa prevé un procedimiento de doble intimación, primero cuando se detecta el auto en abandono, se hace una constatación in situ con un acta sobre el vehículo en el mismo lugar" explicó por su parte el subsecretario de Gestión y Asuntos Jurídicos Daniel Kolankowski.



Y agregó: "Luego de unos días y con los datos del titular del vehículo se hace una segunda intimación personalizada en el domicilio de esa persona dando un nuevo plazo de 15 días para que remueva el vehículo".



"Vencido ese plazo, si la persona no lo remueve, el Municipio procede al acarreo del mismo" subrayó.