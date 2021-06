Se instaló un mural en la plaza de los Derechos Humanos de Colón

Días pasados concluyó la instalación de una obra artística de Ana Santini en un muro que construyó la Municipalidad de Colón en la Plaza de los Derechos Humanos inaugurada el pasado 24 de marzo en la Terminal de Ómnibus.

El trabajo en cerámica fue uno de los 70 proyectos seleccionados entre casi 400 de todo el país, y el objetivo es visibilizarlos en espacios públicos de las distintas ciudades.

"Estoy muy contenta por el lugar otorgado por el Municipio, yo participé en un concurso federal de muralismo en noviembre de 2020, envié un boceto de un proyecto de cerámica que no es fácil entrar con esa técnica" contó Ana Santini.

"Cuando me anunciaron que iban a efectuar esta pared para instalar el mural, de todos los lugares que recorrí nunca había pensado que podía haber sido en la Terminal así que estoy muy contenta con eso" señaló.

El concurso se realizó por el aniversario del nacimiento y del fallecimiento de Manuel Belgrano y el tema era la soberanía con varios ejes del cual Ana Santini optó por la temática Diversidad y Género. "Me puse a investigar el rol de las mujeres en las guerras del Paraná, que nunca habían sido visibilizadas o nombradas, son re situadas y valorizadas, Eusebia, Petrona, entre otras esa es la intención del mural" explicó.

Utilizó la técnica de modelado de los rostros en cerámica trabajando con oxidados. "Traté de visualizar la diversidad que defendió la soberanía, son mujeres pobres, mulatas, negras, criollas pobres y acomodadas, arriba va la bandera Argentina y la de la Diversidad con un sol que las integra, con un campo verde abajo que representa la defensa de los territorios y el cuidado de la soberanía" puntualizó.