Sanjo Radio 105.9, una nueva emisora en la ciudad

Se trata de “Sanjo Radio” FM 105.9, una nueva emisora, creada y dirigida por Marcos Sigot, que transmite las 24 horas desde la ciudad de San José, Entre Ríos. Está autorizada por el ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) mediante la Resolución Nº 402/2022.

Su propietario, Marcos Sigot contó: "Es un proyecto muy ansiado, muy esperado que gracias a Dios ya es una realidad. Luego de un par de años de diversos trámites, el ENACOM, autorizó el inicio de emisiones, mediante la resolución 402/2022, que asigna a la ciudad de San José, la frecuencia 105.9 MHz, emisora categoría E".

“Desde muy joven trabajé en radio, y siempre fue mi sueño contar algún día con la radio propia. En el año 2022, el Ente Nacional de Comunicaciones, abrió un concurso público para la adjudicación de frecuencias en la provincia de Entre Ríos, y ahí me presente. El trámite tuvo eco favorable, la verdad más rápido de lo esperado. Fue así que el ENACOM, informó que había disponibilidad de espectro para la ciudad de San José y me adjudicó la frecuencia 105.9. A partir de allí hubo que cumplimentar una serie de requisitos y presentar un proyecto, tanto de programación como técnico. Esa cuestión fue aprobada a fines del año pasado, por lo tanto desde ese entonces me aboqué a full a la instalación de la radio, en lo que tiene que ver con antena, equipos y estudios. Como seguramente habrán notado algunos oyentes, la radio ya está al aire, desde Diciembre, a modo de prueba con música, y poco a poco le iré dando mayor potencia y cobertura.

También tendrá un sitio web donde transmitiremos vía internet.

En esta primera etapa, tendrá mayor presencia la música, con una cuidada selección musical de todas las épocas. Próximamente sumaremos otro tipo de contenidos y programas

He hecho una inversión muy importante en cuanto a equipamiento, siempre buscando lo mejor, porque considero que una radio debe sonar bien. Por ejemplo, contamos con equipos marca Solidyne, que es lo mejor a nivel nacional, una empresa de muchísimos años que exporta a su tecnología a diversos países.

Este nuevo emprendimiento se va a sumar a “San José Web”, diario digital que ya lleva más de 15 años online, que actualmente se encuentra en un proceso de reconversión debido a la llegada de la radio. Haremos algunas modificaciones en la web porque la idea es que se complementen ambos medios. Por eso estamos construyendo también una nueva redacción en el mismo edificio donde está la radio. Faltan detalles pero dentro de poco les mostraremos en forma completa las nuevas instalaciones ubicadas en pleno centro de la ciudad de San José, que cuentan con diversas comodidades, adaptadas a los nuevos tiempos de las comunicaciones.

Los invito a sintonizar el 105.9 del dial. El lunes a la noche, realizamos un programa especial, en vivo, a modo de presentación y para ir familiarizándonos con el nuevo estudio y los equipos. La verdad que por suerte, todo salió 10 puntos, y con mucho acompañamiento de los oyentes, los primeros oyentes, a quienes mucho agradezco por la innumerable cantidad de mensajes de apoyo y afecto que enviaron. Gracias también a toda la gente que durante este último tiempo con sus palabras me alentó para seguir adelante con el proyecto, en tiempos que como todos sabemos no son nada fáciles. Recuerden sintonizar el 105.9, se vienen muchas cosas lindas", afirmó Marcos Sigot.