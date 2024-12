Recomiendan vacunación contra la fiebre amarilla para viajeros

La fiebre amarilla es una enfermedad viral transmitida por mosquitos, que puede ser grave e incluso mortal. Aunque Entre Ríos no se considera una zona de riesgo, la cartera sanitaria enfatiza que la vacunación puede prevenir brotes en áreas donde el virus puede estar presente. La vacuna es efectiva, con una dosis única que brinda inmunidad de por vida.

Los viajeros que no presenten contraindicaciones y tengan planes de visitar países con transmisión comprobada de fiebre amarilla deben vacunarse al menos 10 días antes del viaje. El Ministerio ha publicado una lista de centros de vacunación en la provincia donde se puede recibir la vacuna, destacando que en algunos hospitales no se requiere turno previo.

Brasil no exige la vacuna, pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) la recomienda para ciertos estados. Aruba y Costa Rica requieren comprobante de vacunación para viajeros de países con riesgo de transmisión, mientras que la República Dominicana exige la vacuna para quienes lleguen de estados específicos de Brasil.

Se recuerda a los viajeros la importancia de adoptar medidas preventivas adicionales para evitar las picaduras de mosquitos, como el uso de repelente, la vestimenta adecuada y el uso de mosquiteros en alojamientos. Estas acciones son fundamentales para garantizar unas vacaciones seguras y saludables.



Lugares para vacunarse

Sin turno previo

Paraná: hospitales San Martín (los miércoles de 8 a 13); Materno Infantil San Roque (los jueves de 8 a 12) y De la Baxada Dra. Teresa Ratto (viernes de 8 a 12).

Gualeguaychú: hospital Centenario (martes y jueves 7 a 14); y Centro de Salud Patico Daneri (jueves de 9 a 15).

Con turno previo

Colón: hospital San Benjamín (de lunes a viernes de 6 a 14).

Concordia: hospital Delicia Concepción Masvernat (de lunes a viernes de 9 a 15), centro de atención primaria Caminal (los miércoles de 10 a 16) y Dirección de Especialidades Médicas (de 10 a 13).

Diamante: hospital San José (de lunes a viernes de 6 a 14).

Chajarí: hospital Santa Rosa.

San José de Feliciano: hospital General Francisco Ramírez.

Gualeguay: hospital San Antonio y Asistencia Pública.

La Paz: hospital 9 de Julio.

Nogoyá: hospital San Blas (los miércoles).

San Salvador: hospital San Miguel (los viernes).

Victoria: hospital Fermín Salaberry.

Villaguay: hospital Santa Rosa (de 7 a 16).

Concepción del Uruguay: Asistencia Pública (los jueves de 7 a 11).