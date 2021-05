Realizaron limpieza de La Picada

El trabajo se realizó de 14 a 17hs. en el límite de la jurisdicción con el Municipio de Liebig. Se calculan 8 m3 de basura recolectados, completando un acoplado y un camión volcador

Participaron, la Viceintendente Municipal Marisa Follonier, el Encargado del Área de Ambiente, Lucas Fanoni, el grupo Scouts, integrantes del Programa “Casa Común”, brigadistas de la Reserva “Los Teros” y ciudadanos que se habían inscripto previamente.

En algunos sectores no fue posible realizar la limpieza, específicamente un tramo del Arroyo El Doctor, previo a la desembocadura en Perucho, donde un par de árboles obstruyen el curso de agua, concentrando allí un gran número de residuos. Para concluir con esta tarea fue solicitado el apoyo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, quien completaría la limpieza con máquinas.

El complemento de este trabajo es generar el compromiso ciudadano de no arrojar basura en espacios en donde no está permitido, ya que se provoca un daño en el humedal y el bosque nativo.