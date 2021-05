Lanzaron la segunda edición de cuadernillos de estimulación para Adultos Mayores

La Coordinación Municipal de Adultos Mayores dependiente de la Secretaría de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Colón lanzó la segunda edición de la entrega gratuita de cuadernillos de estimulación cognitiva, para lo cual en esta oportunidad ya se confeccionaron 200 ejemplares.

"Cerebros activos" se llama la iniciativa que ha tenido una gran repercusión no solo en la Ciudad sino en el Departamento Colón ya que han sido solicitados de Villa Elisa, San José y Primero de Mayo para retirar los cuadernillos. Son diseñados por personal del Área Adultos Mayores con dinámicas como memoria, lenguaje, coordinación y aprendizajes culturales (historia, literatura o geografía).

Asimismo en ocasión de la entrega de los mismos durante Semana Santa en la zona portuaria, hubo personas de distintos puntos de la provincia de Entre Ríos que consultaban por los cuadernillos, dejando sus e-mails para que el material sea enviado.

"Es algo que no esperábamos desde el Área, hay mucha gente que los está buscando, se ve que es algo que se necesitaba en estos tiempos donde muchos adultos no pueden salir de sus casas" comentó Claudia Tuhay, coordinadora de Adultos Mayores.

Los interesados pueden acercarse a Moreno 183, la Secretaría de Desarrollo Comunitario, o comunicarse al 43 02 55 para hacer la reserva de los cuadernillos.