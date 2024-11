La Municipalidad de Colón presentó las propuestas gratuitas en gastronomía y servicios

Esta mañana, en el Palacio de Turismo de Colón, se brindaron detalles sobre las capacitaciones gratuitas destinadas a mozos, camareras y ayudantes de cocina. La iniciativa es organizada en conjunto por UTHGRA, AHGA y las áreas de Turismo y Producción de la Municipalidad de Colón, en respuesta a las necesidades detectadas en el ámbito laboral gastronómico y turístico.



Estas capacitaciones fueron organizadas a raíz de la alta demanda laboral tanto en el sector gastronómico como turístico ya que los prestadores de servicios de la Ciudad buscan ampliar sus equipos y reforzar la capacidad de los trabajadores.



Por otro lado, son numerosos los vecinos que se registran en el Programa Nacional Fomentar Empleo con la vocación de desempeñarse como mozos o ayudantes de cocina, pero carecen de la formación para acceder a esos trabajos.



Los interesados pueden acercarse para registrarse a los mencionados programas, tanto a empresarios del sector como a interesados en capacitarse e ingresar al mercado laboral, con beneficios para ambas partes.







Una propuesta para fortalecer el turismo y la gastronomía

Durante la rueda de prensa, el intendente José Luis Walser destacó la importancia de generar instancias de formación conjunta entre sectores públicos y privados: "Es fundamental que el recurso humano llegue con experiencia previa a los prestadores turísticos, brindando un servicio de calidad que beneficie a toda la comunidad". Por su parte, la Directora de Industria, Producción y Empleo, Carolina Bombig, subrayó que estas capacitaciones, de un mes de duración, están dirigidas tanto a personas sin experiencia previa como a quienes deseen perfeccionarse en el rubro.



Desde la Asociación Hotelera Gastronómica, Aldo Germanier valoró la colaboración entre instituciones, destacando que estas iniciativas no solo preparan para el trabajo inmediato, sino que refuerzan la profesionalización del sector: "Un curso no es solo para obtener un diploma, es para aprender y aplicar esos conocimientos en el ámbito laboral".





Formación para una temporada turística exitosa

Julio Roh, secretario general de UTHGRA, y Federico Escher, secretario de Turismo y Cultura, coincidieron en que la capacitación de los trabajadores es clave para garantizar la calidad del servicio turístico de la ciudad, convirtiéndose en un factor diferenciador frente a otros destinos. Escher destacó: "Capacitar a nuestros recursos humanos no solo mejora el servicio, sino que también fomenta el desarrollo económico y social del municipio. Profesionalizar el sector nos vuelve mucho más competitivos".



El secretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Villalba, resaltó que esta iniciativa no solo apunta a preparar a las personas para el trabajo inmediato, sino también a construir un empleo de calidad y con estabilidad: "Celebramos la posibilidad de agregar valor al oficio, mejorando la calidad de vida de nuestra comunidad y generando oportunidades sostenibles para el desarrollo personal y colectivo".