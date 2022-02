HCD: jornada de concientización sobre cáncer infantil

La Jornada contó con la proyección de un video producido por la Cooperativa Audiovisual Arriba, en el cual Daiana Bourlot y Nadia Rottoli contaron su experiencia al atravesar esta situación.

Daiana, mamá de Bautista, contó que todo empezó por un bulto en la nuca. En un primer diagnóstico, los médicos les dijeron que era un sebo. Al reaparecer la protuberancia con mayor tamaño, hicieron otra consulta. Al realizarle la biopsia, los especialistas informaron que se trataba de un tumor benigno. Acudieron al Hospital Garrahan y allí le diagnosticaron Sarcoma de Ewing, un tumor que suele presentarse en adolescentes. Una vez comenzado el tratamiento de quimio y radioterapia, detectaron que tenía comprometido el hueso, por lo que debieron operarlo.

Bautista lleva actualmente dos meses de recuperación desde la cirugía. Está, junto a su mamá, a la espera de un fármaco que combata definitivamente los restos del tumor que no pudieran haber sido extraídos. “Yo creo que la fuerza te la da el nene, porque si a mí Bauti me ve mal, se pone mal, por lo que me tiene que ver bien”, concluyó Daiana.

Por su parte, Nadia, comentó que todo empezó cuando Alfonsina le manifestó dolor en la cadera, sobre todo en su parte izquierda. El primer diagnóstico, no obtuvo resultados concluyentes. En otro estudio, Alfonsina presentaba anemia por lo que decidieron consultar con un hematólogo. Al detectar que sus valores no eran normales, le realizaron una punción de médula cuyos resultados dieron dos diagnósticos posibles: leucemia o aplasia medular.

Días después, fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda. Sus muestras indicaban un 70% de células malignas en su organismo. Pasados 15 días de empezado el tratamiento, se habían recudido a un 0,5% y terminada la quimioterapia ya se habían negativizado. Nadia concluye con que no hay que desestimar ninguna queja o dolor en los niños y hacer una consulta médica, “si estos llamados de atención se tienen en cuenta, se puede llegar a un diagnóstico temprano y a una cura mucho más rápida”, expresó.

En el corto documental también participó la Doctora especialista en Pediatría, María Nancy Martínez, quien explicó aspectos a tener en cuenta para la detección temprana en los niños, tales como palidez, sangrados no habituales, moretones, ganglios inflamados, cambios bruscos de conducta, pérdida de conciencia, molestia en los ojos, o nódulos en la piel. “No lleven solamente los chicos a consulta cuando están enfermos, tienen que respetar los controles de salud anuales”, aconsejó.

El evento contó con la presencia de Nadia Rottoli, Fabio Boujon y Federico Izaguirre, quienes son familiares de niños y niñas que han atravesado o se encuentran atravesando situaciones de cáncer. Finalizado el evento, brindaron notas a medios locales, donde contaron su experiencia, al igual que la Doctora Martínez.

Acompañaron en la Jornada la Concejal Mirta Zeballos, Romina Udrizard en representación de la Secretaría de Salud y Bienestar Social y Luz Galliard, quien es Coordinadora de los CAPS Municipales.