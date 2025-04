Se incendió un colectivo en el ingreso a San José: se reportaron daños totales

Un susto de gran magnitud se vivió este jueves a primera hora de la tarde cuando un colectivo de larga distancia perteneciente a la empresa Rápido Tata se incendió en la autovía nacional 14, a la altura del acceso Bastian, en San José. La unidad, que viajaba vacía desde Federación con destino a Buenos Aires, comenzó a arder en llamas por causas que aún se investigan, lo que generó una rápida movilización de los servicios de emergencia.



El incendio fue reportado a las 13:55, y en minutos se desplegó un operativo de emergencia encabezado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San José. Según lo informado por Matías Maschio, jefe de Bomberos Voluntarios de la localidad, afortunadamente, no se registraron heridos ni víctimas fatales, ya que el micro viajaba sin pasajeros en ese momento. Maschio expresó a El Entre Ríos: “El micro circulaba sin pasajeros desde Federación con rumbo a Buenos Aires, y afortunadamente no se registraron heridos”.



El fuego consumió rápidamente gran parte de la unidad, que quedó estacionada a la vera de la ruta, generando una gran columna de humo visible desde varios kilómetros de distancia. La rápida actuación de los bomberos evitó que el siniestro se expandiera a otras partes de la zona, incluyendo las cercanas áreas de vegetación.





Cuatro dotaciones de bomberos trabajaron intensamente en la extinción del fuego

Ante la magnitud del siniestro, fueron necesarias cuatro dotaciones de bomberos para controlar la situación. La intervención de los bomberos fue clave para evitar mayores complicaciones. “Recibimos el llamado a las 13:55, y desde entonces trabajamos con cuatro dotaciones: dos cisternas, una autobomba y una unidad de incendios forestales”, detalló Maschio, quien destacó el trabajo en equipo y la rapidez de los voluntarios para evitar que el incendio se propagara más allá de lo que ya había alcanzado.



El operativo de emergencia también contó con la colaboración de personal de la Policía de Entre Ríos y personal de emergencias médicas, aunque no fue necesario trasladar a ningún herido, ya que no hubo personas afectadas por el fuego. La autovía nacional 14 sufrió una leve congestión debido a la presencia de los vehículos de emergencia, aunque no se registraron cortes totales en el tránsito.





Investigación sobre las causas del incendio

Si bien el incendio fue controlado rápidamente, las autoridades ya comenzaron a investigar las posibles causas que originaron el siniestro. Hasta el momento, se desconocen los detalles sobre si fue una falla mecánica o algún otro factor que desencadenó el fuego en el micro. Se espera que en las próximas horas se realicen los estudios pertinentes para determinar con exactitud qué ocurrió.



El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San José continuará trabajando en el área para realizar las tareas de enfriamiento de la unidad incendiada y proceder con la remoción del vehículo siniestrado. Se informó que, por el momento, no hay más incidentes graves en la zona y que el tránsito sobre la autovía nacional 14 ha vuelto a la normalidad.