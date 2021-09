Fueron entregados los títulos a los primeros egresados de la Escuela Municipal de Guardavidas de Colón

Con la entrega de un título, un analítico y una libreta, el martes se recibieron los primeros alumnos egresados de la Escuela Municipal de Guardavidas de Colón. La próxima temporada, con la cohorte que culminará a fin de año, la Ciudad contará con 38 guardavidas formados en la Escuela Municipal, y está previsto en el mes de febrero el inicio de la tercera cohorte para seguir capacitando al personal que cuida a los vecinos y a los turistas en las playas colonenses durante toda la temporada.

Antes de asumir la nueva gestión en 2019 se comenzó a trabajar en la planificación de la Escuela, buscando dar respuesta a un sector que venía con muchas dificultades, realizando pruebas de suficiencia y reuniéndose con distintos actores.

Luego se firmó un convenio con el Instituto Superior de Club Estudiantes de Paraná ISCAE, inscripto en el Consejo General de Educación y en Deportes, para la obtención del título de guardavidas.

Durante 10 meses y 1100 horas de formación teórico-práctica y en plena pandemia, se recibió la primera cohorte, y ya está previsto el inicio de un tercer grupo. Los egresados obtienen un título de Formación Continua de Nivel Superior de Guardavidas, acorde a la Ley Nacional.

Cumpliendo un compromiso asumido el Municipio atendió al sector, mejorando sus ingresos, y procurando además con esta formación cuidar a quienes disfrutan de las playas durante la temporada.



Esfuerzo

"Este título le va a permitir trabajar formalmente como nos habíamos comprometido hace dos años cuando todavía no habíamos asumido el gobierno, en aquel entonces muchos de los guardavidas eran de otras localidades" dijo el Intendente José Luis Walser. "Generamos una escuela de guardavidas que se sostenga en el tiempo y que no sea una mentira, hoy vemos los frutos" aseveró.

El Intendente de Colón reconoció: "Hay muchísimos esfuerzo, no sólo del dinero que destina la Municipalidad para los docentes y alquilar las piletas para hacer las pruebas prácticas, sino también el compromiso humano de un equipo que pensó en cumplir lo que nos habíamos comprometido".

Y agregó además: "Con este título de guardavidas podrán ejercer acá y en toda la provincia, son todos colonenses, gurises nuestros que conocen el río, nos conocemos entre nosotros y eso tiene un valor extra a todo lo que significa hacer una carrera incluso en épocas de pandemia, apostaron y llegaron" subrayó José Luis Walser.



Gratificante

Uno de los egresados, Guerrina Ignacio Guerrina, expresó por su parte: "la emoción es muy grande, y el reconocimiento de años de pedir para que se tome un poco más en serio a esta vocación, por fin ese día ha llegado pero como todo hay que seguir trabajando".

Y añadió: "La experiencia que pasé con la escuela de guardavidas fue muy gratificante, me llenó de muchos valores, aparte del compañerismo, no es una competencia, todos nos apoyábamos mutuamente entre todos".

Estuvieron presentes Secretario de Gobierno Pablo Trevisán, el responsable de la formación Walter Tohaig, y Mariano García quien está a cargo de la coordinación. Participaron también de la entrega el Director de Deportes Leonardo Hellmers, el director de Capital Humano Pablo Covato, Norma Domínguez, coordinadora de la Secretaría de Turismo y Cultura, la coordinadora del Área de Asistencia a las Personas con Discapacidad Lorena Schlotthauer.

También se compartió un video con una entrevista realizada a Cynthia Fernández, a quien se le hizo un reconocimiento por parte de la Municipalidad, ya que durante la última temporada trabajó como asistente de guardavidas en el marco de un programa de inclusión.



Los egresados

Cristian Gabriel Bosón, Brenda Antonella Caraballo, Liliana Elizabeth Cretton, Araxi Natalia Espósito, Francisco Favre, Fernando Ariel Fernández, José Alexis Fernández, José Ignacio Guerrina, Lucas Julián Jacquet, Jeremías Mazzoli, Belén Soledad Munilla, Mailén Emeli Ovelar, Natalí Soledad Perroud, Cielo Reyes, Daniel Matías Salguero Saffer, Luciano Gastón Sucetti, Magalí Tacain, Daniel Alberto Treboux, María Belén Vásquez y Cristian Federico Bianchi.