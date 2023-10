Facilitan la adquisición de 22 lotes del Banco de Tierras

El mismo dispone la venta, con facilidades, de 22 lotes ubicados en calles Entre Ríos y Ramirez para aquellos ciudadanos que cumplimenten los requisitos. La inscripción para los interesados se realizará del 25 de octubre al 24 de noviembre, de lunes a viernes de 7 a 13 hs. en las oficinas de Catastro Municipal , Sarmiento 1817.

El valor de los terrenos es de $3.5 millones, distribuidos en 120 cuotas ( 2 años de cuotas fijas de $20,000 y el resto con un interés del 29% anual acumulativo). La distribución de los lotes se dictaminó de la siguiente manera: 2 lotes para personas solteras, 2 lotes para matrimonios sin hijos, 2 lotes para personas con discapacidad, 4 lotes para empleados municipales con 5 años de antigüedad,12 lotes para grupo familiar. REQUISITOS: (Ord 27/12-Art. -Ser mayor de 18 y menor de 65 años -Presentar domicilio y/o residencia mayor a 5 años en la ciudad -No poseer lote y/o vivienda propia y/o bienes de lujo, ni ostentar ingresos exorbitantes -No haber sido beneficiado por planes de vivienda de cualquier tipo o créditos hipotecarios para la compra de vivienda -Acreditar estabilidad laboral y/o ingresos suficientes para afrontar el plan de pagos (LOS INGRESOS DEL GRUPO FAMILIAR NO PODRÁN SUPERAR 5 SALARIOS MÍNIMOS NACIONALES) -Morar o convivir en vivienda compartida o alquilada en nuestra ciudad, al momento de la inscripción

b) DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: -Fotocopia DNI de todos los integrantes del grupo familiar con domicilio actualizado -Partidas de nacimiento de todos los menores -Fotocopia de acta de matrimonio o concubinato -Certificado nacional de discapacidad si algún integrante lo tuviere -Constancia de ingreso (recibo de sueldo o declaración jurada de ingresos en la policía) -Informe de renta municipal y provincial (Opcional: constancia de pago de algún servicio, alquiler si no tiene contrato recibo de pago) -Documentación judicial en caso de guarda, tenencia o sentencia de divorcio.