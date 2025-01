Explosión de mosquitos en Entre Ríos: Salud aclaró que la especie circulante no transmite dengue

En ese sentido, la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud aclaró que el aumento de este tipo de mosquitos no representa un riesgo sanitario en el contexto actual.

Ahora bien, en cuanto a las características del Aedes Albifasciatus es preciso señalar que es un mosquito silvestre, de color castaño, denominado de inundación. De hecho, en Entre Ríos es muy común debido a la humedad y la presencia de ríos y arroyos.

Tal y como se ha evidenciado en las últimas semanas, estos mosquitos pican de día, necesitan luz para hacerlo, y lo hacen mayormente en el atardecer y también al amanecer. Pero en caso de explosiones poblacionales, pueden hacerlo en diferentes momentos del día.





Medidas para evitar picaduras

Como parte de las recomendaciones emitidas por el Programa provincial de Zoonosis y Vectores de la cartera sanitaria entrerriana se hizo hincapié en que es necesario evitar las picaduras, especialmente en casos de alergias, en niños pequeños y bebés. Se aconseja fumigar en espacios comunes públicos especialmente espacios verdes, plazas y parques (de todos modos hay que tener en cuenta que esta es una estrategia temporal, ya que los insecticidas utilizados no tiene poder residual). Esta medida debe ser anunciada, detallándose las razones.

También se puede evitar la picadura mediante el uso de repelentes corporales o ambientales, como espirales y tabletas, la colocación de telas mosquiteras en ventanas y el uso de ropa de mangas largas y pantalones (en caso de estar expuestos en horarios claves). Se sugiere además mantener los pastos cortos y revisar que no haya agua acumulada en ninguna parte.

Es importante diferenciar al mosquito Aedes Aegypti del Aedes Albifasciatus desde su apariencia, hábitos y riesgos para la salud. El primero, que tiene las antenas y patas blancas y negras, transmite infecciones peligrosas como dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla, y pica durante el amanecer y el atardecer. Su presencia se da entre los meses de octubre a mayo. En tanto que el segundo no contagia a las personas; aparece en épocas de lluvias y alta humedad (pudiendo darse a lo largo de todas las épocas del año); y pica en cualquier momento del día.

Cabe señalar que la provincia continúa con el desarrollo de la campaña Misión Dengue e insta a continuar con las medidas de prevención para controlar la aparición del mosquito Aedes Aegypti, transmisor del dengue.