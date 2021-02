El Presidente Alberto Fernández y José Luis Walser presentaron el Centro Modular Sanitario

Este jueves 11 de febrero de 2021 el Presidente Municipal de Colón José Luis Walser mantuvo un diálogo por teleconferencia con el Presidente de la Nación Alberto Fernández, que encabezó un acto donde se presentaron cinco de los 19 Centros Sanitarios Modulares que están actualmente en construcción en la Argentina. El de Colón es uno de los primeros en finalizarse y en la teleconferencia se destacó el trabajo conjunto de los gobiernos nacional, provincial y municipal.

José Luis Walser estuvo acompañado por el Ministro de Planeamiento Marcelo Richard y por la Directora del Hospital San Benjamín Norma Hernández. También estuvieron presentes virtualmente el Ministro de Obras Públicas de la Nación Gabriel Katopodis, el Gobernador Gustavo Bordet, el titular del Enohsa Enrique Cresto, y funcionarios provinciales y nacionales en los distintos lugares desde donde se transmitieron las teleconferencias. En Colón participaron además funcionarios municipales y concejales de ambos bloques, el diputado provincial y funcionarios de distintas áreas.

El Presidente de la Nación comenzó diciendo: "un abrazo muy grande al Intendente de esa maravillosa Ciudad que es Colón, que no es una Ciudad chiquita, es una Ciudad hermosa, como toda Ciudad en Argentina, una Ciudad con argentinos y que merece la misma atención que las Ciudades más populosas" dijo Alberto Fernández.

"Hasta que no entendamos que en cada lugar, por pequeño que sea en términos demográficos, viven argentinos, nos va a costar entender de qué hablamos cuando hablamos del federalismo" señaló el Presidente.

Y dirigiéndose al Intendente de Colón expresó: "Muy feliz José Luis, de que podamos allá en Colón estar inaugurando uno de estos 19 centros de atención médica que son tan necesarios y que advertimos la importancia de todo esto, de la salud pública, justamente cuando la pandemia nos asoló". "Porque hubo quienes pensaron que era mejor no invertir en salud, dejar la salud en manos privadas, y desamparar de ese modo a millones de argentinos que lo necesitaban" sostuvo Alberto Fernández.

Luego de agradecer al Presidente, funcionarios nacionales y provinciales, José Luis Walser afirmó: "Especialmente agradecerte porque en un momento difícil, porque nadie sabía ni esperaba, ninguno que haya tenido responsabilidades de gobierno, esperaba liderar una pandemia, y la verdad que ha sido un desafío importantísimo, y que lo hemos transitado con mucho esfuerzo, pero lo estamos llevando adelante" indicó el Presidente Municipal de Colón.

José Luis Walser celebró también "la decisión política de que haya temporada de verano, para nuestra Ciudad quiero contarte Alberto que fue trascendental porque vivimos del turismo, porque nuestra Comunidad se desarrolla en derredor del turismo, y saber, después de habernos preparado todo el año para la temporada que sí íbamos a tener temporada y que sí íbamos a tener visitantes, ha sido importantísimo porque todos necesitábamos trabajar".



Herramienta de transformación

"Hoy estamos acá en una obra importantísima para la salud, más allá de la coyuntura que hoy nos ocupa y que hoy estamos atravesando en esta pandemia". "Una obra que va a quedar, que va a fortalecer el sistema público de salud de nuestra comunidad y eso para nosotros es muy valioso".

"hoy con este hecho puntual y todos los que estamos celebrando en los distintos puntos del país, eso se hace realidad, eso lo podemos ver materializado en hechos, y eso, para quienes abrazamos la política como herramienta de transformación, y tenemos responsabilidades, es muy importante" señaló el Intendente de Colón. "Porque además reconstruye la confianza del vecino, y eso también es fundamental para poder salir entre todos adelante" afirmó José Luis Walser.

La obra alcanza una inversión de 4.380.000 pesos, mientras que la provincia construyó la platea sobre la que se montó el módulo sanitario. Es un moderno y completo edificio de 663m2 con recepción acceso al público, sector de espera, boxes de testeo y sanitarios.

El área privada está conformada por acceso de ambulancias, shockroom, sector de aislamiento para 9 camas, futura sala de rayos x, dependencias para los médicos y un laboratorio.