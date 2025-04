La Brigada Abigeato Colón secuestró un arma de fuego y se intensifican los operativos

Durante la tarde de este 2 de Abril, la Brigada de Abigeato Colón, mientras se hallaba de recorrida por zonas rurales, secuestró un arma de fuego ya que la persona que la transportaba en su vehículo no tenía ningún tipo de documentación de la misma.

Ante la infracción constatada, el personal de brigadistas inició al sujeto que poseía un Fusil Cal. 308 una causa por el supuesto delito de tenencia ilegitima de arma de fuego interviniendo la Fiscalía en turno a cargo del Dr., Blanc.

Por otra parte, la policía rural ha intensificado fuertemente sus operativos de prevención en zonas rurales, ejidos y colonias optimizando los recursos con los que cuenta la dependencia realizando recorridas en diferentes patrulleros, moto vehículos y a caballo realizando en sus recorridas visitas a establecimientos con la finalidad de poder interactuar directamente con el productor rural.

Más allá de la prevención realizada tendiente a evitar el delito de abigeato, los funcionarios policiales en el transcurso de las últimas dos semanas, han decomisado en el marco de intervenciones por la Ley Provincial de Carnes N° 7292, más de 500 Kg., de carne bovina antirreglamentaria en diferentes locales comerciales de Colón, San José y Villa Elisa las cuales no reunían sus condiciones sanitarias para hallarse a la venta al público como así también no se podía establecer su procedencia.