Cuidados en verano: Consejos para protegerse del sol y evitar golpes de calor

Por ello, el Ministerio de Salud de Entre Ríos reiteró medidas para evitar daños como manchas, envejecimiento prematuro, y cáncer de piel.

En principio, el protector solar es el mejor aliado para prevenir daños en la piel causados por la radiación ultravioleta (UV), que puede desencadenar desde quemaduras solares hasta alteraciones en el ADN de las células de la piel, aumentando el riesgo de cáncer.



Para una protección efectiva, se recomienda: elegir un protector solar de amplio espectro, que proteja contra los rayos UVA y UVB, aplicarlo 30 minutos antes de la exposición al sol, asegurándose de cubrir todas las áreas expuestas, incluidas orejas, pies y cuello. Es importante además reaplicarlo cada dos horas.



Debido a que el sol es más intenso entre las 10 y las 16 es clave no exponerse en estos horarios, ya que los rayos solares son más directos y aumenta el riesgo de quemaduras y daños en la piel.

En el caso de los días nublados o de poca luminosidad también se sugiere usar protector solar, ya que los rayos logran atravesar la ligera capa de nubes.



A su vez, para prevenir golpes de calor, resulta fundamental mantenerse hidratado y beber suficiente agua, al menos dos litros al día, aún sin tener sed.

Además del protector solar, es posible proteger la piel mediante el uso de ropa adecuada. Camisetas de manga larga, pantalones largos y sombreros de ala ancha pueden cubrir áreas como la espalda, los brazos y el rostro del daño solar directo.



Es importante no olvidar las gafas de sol con protección UV, ya que los ojos también son sensibles a la radiación solar, y la exposición prolongada puede causar daños en la vista.



Cabe señalar que no existe el bronceado sano o seguro, ya que la pigmentación es un mecanismo de defensa cuando el daño ya ocurrió. Cuando no se toman las medidas de precaución correctas, la acumulación de radiación solar a través del tiempo, puede incluso llegar a provocar distintos tipos de cáncer de piel. De hecho, el 80 por ciento de los daños causados por el sol ocurren antes de los 18 años, y sus efectos son acumulativos e irreversibles a lo largo de toda la vida.