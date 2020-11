Crece la Red para la Igualdad en la costa del Uruguay

Luego de que la semana pasada el Proyecto de Ley de Paridad Integral presentado por la Vicegobernadora Laura Stratta y la Red para la Igualdad, obtenga media Sanción en la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia de Entre Ríos, se realizó una reunión virtual en la ciudad de Colón para abordarlo.



Referentes de colegios, instituciones, clubes, partidos políticos, organizaciones, sindicatos, referentes de empresas y trabajadoras y trabajadores independientes, militantes autoconvocados, docentes, movimientos feministas, funcionarios y funcionarias acompañadas por el Intendente de Colón José Luis Walser, dialogaron en pos de conocer el trabajo que viene realizando la Red para la Igualdad convocada por la la Vicegobernadora Laura Stratta y en particular la Ley que tiene por objeto garantizar el principio de paridad de género en la conformación e integración del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Partidos Políticos, Asociaciones, Colegios y Consejos Profesionales.



En el conversatorio en el que estuvo presente además Sofía Uranga, parte del equipo de Vicegobernación quien formó parte de la construcción de la Red y el proyecto, se remarcó como un hecho fundamental la masiva participación política de mujeres en las calles, clubes, institutos, universidades, empresas y asociaciones; situación que no se traduce directamente en cantidad y calidad de lugares en los ámbitos de decisión.



"La falacia de la meritocracia es usada manifestando que deben llegar los mejores, no importa su género, pero estos argumentos desconocen que, igual que en tantos otros campos de la vida pública, las mujeres no parten del mismo lugar. Hay condiciones sociales, culturales y materiales que favorecen y sostienen el desarrollo de los varones en los ámbitos de poder en el sector público y en el privado, en las organizaciones y movimiento sociales, en la academia y en casi todas las esferas", coincidieron los presentes.



La charla se generó en consonancia con los objetivos de la Red Para la Igualdad provincial; un espacio multisectorial y multipartidario que congrega personas con el desafío de transformar la mirada dominante acerca de las relaciones de género; apoyando asimismo la Ley de Paridad Integral con la estrategia de tejer redes y acuerdos que exceden la lógica partidaria para llevar al territorio colonense este proyecto que toca el cotidiano y la subjetividad de mujeres y hombres para mejorarlos.



Cabe mencionar que la Red que tuvo su primer encuentro, pretende seguir generando espacios de diálogo para las próximas semanas convocando a legisladores y legisladores provinciales, como así también otras voces que favorezcan repensar y construir los espacios de paridad.