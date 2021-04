Coronavirus: Ocho departamentos entrerrianos en "alto riesgo"

El Ministerio de Salud de la Nación informó que a partir del “análisis realizado al 15 de abril, a semana epidemiológica 14 cerrada”, Entre Ríos presenta ocho departamentos en “alto riesgo” por coronavirus. Ellos son: Paraná, Colón, Diamante, Gualeguay, Gualeguaychú, La Paz, Uruguay y Villaguay.

En tanto, Concordia y Federación son considerados “departamentos de más de 40.000 habitantes que presentan ambos indicadores en riesgo moderado, o uno moderado y otro alto, según departamento de residencia”.

Para evaluar el riesgo epidemiológico se consideraron los indicadores de "incidencia de casos de las últimas 2 semanas" y la "razón de los casos".El análisis se realiza según departamento de residencia y, debido a las variaciones en la notificación de casos, se recomienda realizar análisis semanales y no diarios.

No se recomienda la utilización de estos indicadores en departamentos con menos de 50 casos notificados en los últimos 14 días o en aquellos con poblaciones chicas En estos casos se deben evaluar de manera particular por las autoridades sanitarias para ajustar los niveles de riesgo.

Así, los departamentos considerados de alto riesgo son aquellos de más de 40.000 habitantes con ambos indicadores elevados. Aquellos departamentos con indicadores moderados, o solo uno alto, deben evaluarse detenidamente, especialmente en grandes aglomerados urbanos, ya que puede ser necesaria la implementación de medidas sanitarias.