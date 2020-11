Continúan las actividades en las Residencias de Personas Adultas Mayores

Ayer la Municipalidad de San José junto a los responsables de los talleres municipales llevaron a cabo en la Residencia “Candela” una actividad de música y recitado de poemas clásicos. Además como en jornadas anteriores se repartieron cuadernillos diseñados por el equipo de talleristas con propuestas lúdico cognitivas.



La actividad se realizó a través del equipo que trabaja para y con las Personas Mayores dependiente del Área de Desarrollo Comunitario de la Secretaría de Salud y Bienestar Social Municipal y se enmarca dentro de las propuestas se vienen desarrollando en el marco del mes de las personas adultas mayores bajo el lema “El aislamiento no es Emocional” e incluyendo todos los protocolos necesarios.



Cuadernillos

Se recuerda que los cuadernillos pueden solicitarlos al Facebook personas adultas mayores san José o al teléfono (03447)438336. Tendrán prioridad aquellas personas adultas mayores que no tengan conexión a internet o no participen de los talleres virtuales. También se entregará el cuadernillo en formato pdf para luego ser impreso para quien lo solicite.