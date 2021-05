Colón: El Coes consensuó realizar acciones para aliviar la compleja situación sanitaria

Con la participación ampliada de las instituciones que lo componen y sectores de la comunidad, se reunió el CoES Local para dialogar sobre la situación sanitaria en la ciudad de Colón, y sobre las medidas adoptadas recientemente por el Gobierno Provincial.

Hubo consenso sobre la difícil situación que se atraviesa, siendo este el momento más crítico desde el inicio de la pandemia. En este sentido se comparte la necesidad de que cada sector tome la responsabilidad de extremar los cuidados y dar cumplimiento con las nuevas medidas sanitarias.

El sistema de salud se encuentra hoy seriamente comprometido, y tanto los insumos como el recurso humano son limitados, por lo que es imprescindible que la comunidad en su conjunto contribuya, a conciencia, para disminuir la circulación, bajar el número de casos, y aliviar de esta manera la carga de trabajo del Hospital que se encuentra al límite de su capacidad.

La reunión se realizó en parte presencial, con autoridades municipales encabezadas por el Presidente Municipal José Luis Walser, concejales, del sistema de salud público y también privado, de las fuerzas de seguridad provincial y nacionales, del sistema educativo departamental; y virtualmente con la participación del sector comercial, turístico, gremial, mediante las distintas asociaciones: CECOM, AHGA, CET, UTHGRA, AGMER, ATE, SITRAM, Cabañeros Independientes y Padres Organizados.

Las fuerzas de seguridad y el personal municipal continuarán trabajando para el cumplimiento de las disposiciones, remarcándose en el encuentro la necesidad de que cada uno haga su aporte para superar esta instancia de la mejor manera posible.

Se resumen a continuación las nuevas medidas dispuestas por el Gobierno Provincial, que se encuentran vigentes desde el 3 de mayo y hasta el 21 de mayo inclusive:

Nuevas medidas Decreto Provincial Nº 895/2021 GOB

Gastronomía hasta las 23hs, con aforo 30%, excepto a domicilio y para llevar.

No se permiten las reuniones sociales.

Reuniones sociales al aire libre solo hasta 10 personas.

Comercios de 9 a 20 hs., con excepción de los esenciales.

Permanencia en Espacios públicos hasta las 20hs.

No se permite la apertura de casinos, bingos, discotecas y salones de fiesta.

No se permiten las actividades deportivas en lugares cerrados.

No se permiten eventos culturales, sociales, recreativos y religiosos en lugares cerrados, que impliquen concurrencia de personas.

No se permite la apertura de cines, teatros, clubes, gimnasios, centros culturales, y afines, salvo que funcionen al aire libre.

Vigencia de las medidas: Hasta el 21 de mayo.

Las clases escolares serán virtuales hasta el 7 de mayo.