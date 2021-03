Marisa Follonier: "Cuidemos la Democracia"

Este acontecimiento suele ser un día festivo, por lo que representa para la democracia. Sólo que esta vez no lo fue. No al menos para esta Presidente del Concejo.



En medio del discurso, un sonido presuntamente ajeno al recinto, interrumpió la alocución de Bastian y se coló en el sistema de amplificación. La interrupción, de apenas 8 segundos, sirvió para amargar el resto de la jornada legislativa. Lo que decía este audio, es lo menos pero, por si faltaba más, menospreciaba la gestión del intendente e intentaba desmentir sus dichos.



Podemos estar de acuerdo en todo, en algo o en nada con el gobierno, los gobernantes u otros políticos. De eso se trata la Democracia, en definitiva. Lo que no podemos es perder las formas y el respeto por este sistema de gobierno y sus instituciones.



Este jueves por la mañana no se insultó al Intendente de turno, no se expresó libremente una opinión... este jueves se insultó al Honorable Concejo Deliberante, a sus autoridades elegidas democráticamente, y a todo el pueblo a quienes representan.



Una vez finalizado el discurso de Bastián, y tras pasar a un cuarto intermedio, los y las Concejales siguieron sesionando. Durante esa sesión, desde ambos bloques se instó al respeto y a cuidar la Democracia como modo de trabajar y sostener la convivencia política. Me comprometí a investigar lo que pasó. Y lo haré, agotando la vía administrativa y la judicial, como es mi deber.



A esta hora de la tarde, ya hablé con casi todos los medios presentes en el recinto, descartando que el audio que se escuchó fuera producto de algún error involuntario al manipular celulares o realizar vivos. Todos los presentes consultados afirman que el audio se reprodujo en los altoparlantes del Concejo.



Tanto mi compañero Gustavo, como yo, entendemos que puede y debe haber personas que no estén de acuerdo con nuestro Gobierno. Creo firmemente que deben expresarse, por el medio que sea, más nunca, interrumpiendo la Memoria Anual que por Ley el Intendente Municipal debe cumplir, ni utilizando ilegítimamente el sistema de audio del Honorable Concejo Deliberante.



Cuidemos la Democracia, sus instituciones y el respeto por los demás, aunque pensemos distinto.



Marisa Vanesa Follonier