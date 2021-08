Desde Corrientes Facundo Manes ratificó el apoyo a la lista que encabeza Galimberti

Días atrás circuló una foto -de baja calidad- donde se lo veía al neurocientífico Facundo Manes junto a Atilio Benedetti y Martín Lousteau. Más allá de si la foto contó o no con su consentimiento y de si fue o no publicada con su anuencia expresa, el correr de los días fue clarificando las cosas.

Lejos de entrar en polémicas, porque no es el momento para marcar diferencias sino para caminar hacia adelante, lo que sí definió Facundo Manes fue, a través de un video que dio a conocer recientemente, marcar su expreso apoyo a la lista 502 B que encabeza Pedro Galimberti y al que acompañan Mariana Salinas y Darío Schneider como principales referentes de la lista de precandidatos.

El candidato a diputado nacional por la UCR en la Provincia de Buenos Aires, desde la provincia de Corrientes, donde acompañó este domingo al gobernador Gustavo Valdés, que obtuvo la reelección, indicó: “Quiero mandarle un gran abrazo a Pedro Galimberti y desearle lo mejor en lo que viene. También quiero felicitarlo por dar el paso”, dijo en un escueto mensaje, mirando a cámara.





Hay historia

La relación de Manes con Galimberti y Schneider no es nueva. Por el contrario, tiene ya varios capítulos. Vale recordar que en junio Manes participó de una videoconferencia con Galimberti y Schneider en la que habló de la necesidad de buscar acuerdos y superar la grieta. Esa primera intervención fue organizada desde el espacio «Construir en Cambiemos”.

Un mes más tarde, en julio, los precandidatos a diputados nacionales por Entre Ríos estuvieron en Escobar, Buenos Aires, acompañando actividades que encabezó el precandidato a diputado nacional por la Unión Cívica Radical en esa provincia. Los intendentes de Chajarí y Crespo compartieron con el neurocientífico y otros candidatos de distintos distritos de Buenos Aires una sesión fotográfica, además de dialogar sobre la actual situación política y económica de la provincia.

En agosto, trascendió una foto de baja calidad y dudosa procedencia en la que se veía al neurocientífico y el senador nacional Martín Lousteau junto a Atilio Benedetti, que acompaña a Rogelio Frigerio. Sin mayores detalles del encuentro ni audios que aseveraran tal respaldo, desde la Lista 502 A plantearon que era esa la prueba del acompañamiento de Facundo Manes a Rogelio Frigerio.

Sin embargo, en la cuenta regresiva hacia 12 de septiembre, las cosas quedaron finalmente claras. El propio Manes, frente a cámara, dejó el mensaje que sepulta toda duda y expone su real y ferviente deseo. “Quiero mandarle un gran abrazo a Pedro Galimberti y desearle lo mejor en lo que viene. También quiero felicitarlo por dar el paso”. Así, las dudas quedaron despejadas y el panorama muy claro.



Fuente: aldiaentrerios.com.ar