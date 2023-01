Recuerdan las medidas de prevención ante reiterados intentos de estafas

En este sentido, se recuerdan a la población las medidas de prevención para no caer en este lamentable engaño.

Conforme a la tipología de delitos que se han detectado, se recomienda lo siguiente:

1. Nunca comparta su código de autenticación de WhatsApp (es un número de seis dígitos que llega a través de un mensaje) generalmente después de una conversación que en realidad es una excusa para que el ciudadano facilite ese código.

2. Ante un aviso sobre un supuesto error de transferencia bancaria, no se debe responder los mensajes. Ante cualquier duda, se debe comunicar telefónicamente con el banco.

3. No acuda a un cajero automático, abrir la app o acceder al home banking cuando se recibe una llamada supuestamente proveniente de la entidad bancaria.

4. No brinde ningún dato personal (usuarios, claves, contraseñas, pin, Clave de la Seguridad Social, Clave Token, DNI original o fotocopia, foto, ni ningún tipo de dato), por teléfono, correo electrónico, red social, WhatsApp o mensaje de texto.

5. No ingrese datos personales en sitios por medio de enlaces que llegan por correo electrónico, podrían ser fraudulentos o link de pagos.

6. No comparta fotos personales a través de las redes sociales o de internet. Puede ser un perfil falso y luego ser usado para extorsionar.

7. Use contraseñas fuertes mezclando mayúsculas, minúsculas y números.

8. Siempre hay que tomarse un minuto antes de actuar. Quienes realizan este tipo de estafas apelan a las emociones, descuidos y urgencias.

9. ¿Cómo diferenciar un perfil verdadero de uno falso en redes sociales?

-Los perfiles legítimos tienen una tilde azul de autenticidad.

-Los perfiles falsos generalmente solo tienen publicaciones muy recientes y poca cantidad de seguidores.

- Si se detecta un perfil falso se puede reportar la cuenta como spam directamente en la aplicación para alertar sobre posibles estafas.

Ante cualquier duda puede llamar al 911 o 101 o acudir a la comisaría más cercana.