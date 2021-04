Prisión preventiva y en la cárcel a acusado de violencia de género de Colón

La medida es importante, ya que no son muchos los dictámenes de esta naturaleza, ya que la mayoría de estas causas, los acusados las transitan en libertad bajo medidas de restricción.

El sujeto SP de nacionalidad uruguaya, de 28 años de edad, domiciliado en San José, es representado por el defensor oficial, doctor Carlos Fabián Scelzi, en causa que lleva adelante el fiscal de Colón, doctor. Juan Sebastián Blanc, por delitos de “Coacciones, extorsión y amenazas simples” en el contexto de violencia de género, en perjuicio de su ex pareja.

La audiencia se desarrolló en el Juzgado de Garantías de Colón, siendo presidida por la doctora Natalia Céspedes, haciendo uso de la palabra en primer lugar el fiscal, quien detalló los cuatro hechos imputados, subsumidos en los tipos penales de amenazas simples -primero y último hecho- coacciones -segundo hecho-, extorsión -tercer hecho-, respectivamente, en contexto de violencia de género, solicitando la medida de prisión preventiva por el plazo de 40 días a cumplirse en la Unidad Penal N°4 de la ciudad de Concepción del Uruguay.

A su turno el defensor se opuso a la medida, considerando que no existen los riesgos procesales señalados por la parte acusadora, solicitando la libertad de su asistido con medidas de coerción y de no ser concedida, como alternativa, solicitó una prisión domiciliaria por el plazo de 15 días para que se lleven adelante las medidas pendientes, en el domicilio de la madre.

La jueza, una vez analizados los alegatos de las partes, resolvió hacer lugar al pedido de la Fiscalía y dispuso ordenar la prisión preventiva del imputado por el plazo de cuarenta días, a cumplirse en la Unidad Penal N°4 de la ciudad de Concepción del Uruguay, autorizando además la interceptación y el secuestro de la correspondencia electrónica, extraer datos como llamadas entrantes, salientes, agenda, mensajes, WhatsApp y todo dato de interés estrictamente relacionado al objeto de la investigación contenido del celular secuestrado que sería propiedad del acusado.



Fuente: 03442